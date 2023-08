E’ morto il padre di Gian Maria Sainato, l’influencer balzato alla popolarità dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2023. L’uomo è morto annegato nelle acque di Sapri. Ancora incerte le cause.

Una tragedia si è consumata a Sapri, comune italiano della provincia di Salerno in Campania, situato nel golfo di Policastro. Un uomo di 59 è morto annegato in mare. Si tratta di Andrea Sainato, il padre di Gian Maria Sainato, influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2023. Lutto improvviso per l’ex naufrago del reality show di Canale 5 che ha perso il papà scomparso dopo essersi lanciato in mare a Sapri nonostante le condizioni avverse. Al momento non è chiaro se l’uomo sia annegato per un malore fatale.

A dare l’allarme è stato un bagnante che ha notato il corpo di Andrea Sainato nelle acque di Sapri. L’uomo era molto conosciuto nel comune della provincia di Salerno dove lavorava come barbiere. Immediati i soccorsi in mare: il corpo del 59enne è stato recuperato in pochissimi minuti, ma per il personale del 118 non c’è stato nulla da fare visto che il papà di Sainato era già morto.

La notizia della morte del padre di Gian Maria Sainato in mare a Sapri, nel golfo di Policastro in Campania, è diventata di dominio pubblico. Al momento l’influencer, conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato come concorrente all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2023, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Sicuramente Sainato ha deciso di vivere questo drammatico ed improvviso lutto in famiglia lontano dai social.

Tantissimi i messaggi d’affetto e di cordoglio arrivati al modello ed influencer in un momento così difficile. La partecipazione a L’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi aveva permesso al giovane 28enne di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo dopo una carriera nel mondo della moda e dei social network.