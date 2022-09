Elenoire Ferruzzi, concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione, prima di essere la bombastica icona della comunità LGBTQ+ era un uomo. Grazie a delle cure mirate, la donna ha iniziato un processo di trasformazione sin da giovanissima. Scopriamo dunque qualche dettaglio in più sul passato della donna, quando cioè era Massimo.

Elenoire Ferruzzi, icona della comunità LGBTQ+: com’era da uomo?

Sicuramente una delle concorrenti che più calamita l’attenzione del pubblico di questa edizione del Grande Fratello Vip è Lei: Elenoire Ferruzzi. Seno esplosivo, zigomi altissimi, labbra carnose, ciglia finte con lunghissimi capelli biondi. Nota distintiva, unghie lunghissime – 14 cm circa – laccate rosse. La donna non fa mistero di essere ricorsa alla chirurgia plastica per riuscire a diventare quello che ha sempre desiderato. Proprio nella clip di presentazione per il GF Vip infatti la Ferruzzi dice:

“Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Ero una bambina in un corpo sbagliato, non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui. Ci vuole coraggio a realizzare i propri sogni, soprattutto quando il sogno è diventare una diva”.

Il percorso di trasformazione di Elenoire è stato piuttosto impegnativo e non semplice, soprattutto a livello sociale. Ecco perché si batte con molta passione contro l’omotransfobia. Non vuole che altre trans vivano i dolori e le amarezze che ha vissuto lei.

Elenoire Ferruzzi: “La mia vaginoplastica è costata dolore e sudore”

Come ha raccontato Elenoire, nonostante fosse un bellissimo ragazzo il suo sogno era quello di diventare una donna. Oltre alle cure ormonali si è sottoposta quindi anche ad un’operazione di vaginaplastica. A questo proposito dice:

“Più di vent’anni fa ero su un lettino 12 ore di anestesia per una vaginoplastica ed io dovrei essere paragonata a una persona che non ha mai intrapreso un percorso ormonale e dice di avere disforia di genere? Ma andate a fare in c*lo! Continuate a mettervi rossetto sui baffi”.

Aggiungendo:

“La mia vaginoplastica è costata dolore e sudore tanto sacrificio fisico e umano mi dispiace ma io non posso essere paragonata ad un ragazzo che si mette il rossetto sulla barba e dice di soffrire di disforia di genere ma andate a ca*are”.

Insomma, la Ferruzzi nonostante dimostri di essere una vera leonessa in video ha molto sofferto nella sua vita. Contro tutto e tutti ha proseguito per la sua strada al fine di realizzare il suo sogno. Grazie anche al sostegno della madre, a cui Elenoire è legatissima.

La decisione di partecipare al Grande Fratello, programma che ti mette sotto una lente di ingrandimento H24, è soprattutto per combattere le convenzioni e i pregiudizi che disumanizzano le donne trans. La concorrente, si propone dunque di dare voce a tutte quelle persone che si sono trovate o che si trovano ora nella sua situazione e che cercano la propria realizzazione.