Walter Zenga risponde al figlio, che durante la puntata del Grande Fratello Vip dello scorso 4 gennaio, ha dichiarato: “Mio padre per me non c’è mai stato”. Arriva la replica del padre Walter: “Parla della mia vita quando la tua sarà d’esempio”.

Andrea e Walter Zenga: è guerra, botta e risposta sul ruolo di padre

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, non stato certamente morbido nel rispondere al figlio, Andrea, nuovo acquisto del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di Temptation Island, è infatti da poco un concorrente del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo, durante la puntata, interrogato da Signorini ha definito il padre Walter, un padre assente e che non c’è mai stato. In tutta la sua vita lo avrà visto due volte. La replica di Walter Zenga Su Instagram non si fa attendere: “Quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

Certo Signorini che sogna un riavvicinamento fra i due, come fece Barbara d’Urso con Bobby Solo e la figlia Veronica Satti , forse rimarrà deluso. Sicuramente, questa risposta gelerà sia il conduttore del GF vip così come il diretto interessato. Poche parole ma ben assestate.

Andrea Zenga, durante la diretta del 4 gennaio: cosa ha detto?

“Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati”.

Ma Andrea continua con parole ancora più dure nei confronti del padre: “Secondo me non è un obbligo essere padri, è un volere: se questo volere non c’è stato, non posso fargliene una colpa. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita lo deve volere: a 27 anni non mi serve ricevere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più. Con questo non sto rinnegando mio papà. Secondo me deve essere il padre a fare il primo passo: perché dovremmo essere io e mio fratello ad andare a cercare una persona che nei momenti importanti non c’è stata?”

Un commento lucido che ha colpito proprio nel segno vista la risposta secca di Walter. Sicuramente lui che ha altri figli, avuti dall’altra moglie non avrà digerito le parole di Andrea.

Come andrà a finire questa storia? Pensate che ci sarà una riconciliazione oppure no?

Zenga ha poi anche replicato a qualche webete, che lo ha insultato e gli ha mandato messaggi intimidatori: “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere”.