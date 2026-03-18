Si è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 17 marzo 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 1a puntata di martedì 17 marzo

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 17 marzo 2026 è iniziata col botto con balli latini americani capitanati da Raimondo Todaro. Poi è arrivata Ilary Blasi visibilmente emozionata nel tornare al timone del popolare reality show. “È un grande ritorno a casa, e a casa si sta sempre bene. Grazie alla regia, redattori, e tutti” – ha detto la Blasi che ha poi annunciato le nuove opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Poco dopo si è entrati nel vivo con l’ingresso nella casa dei primi concorrenti: a cominciare da Raimondo Todaro che è stato protagonista del primo scontro a distanza con Selvaggia Lucarelli. Tra i due sono emerse delle questioni in sospeso risalenti ai tempi di Ballando con le Stelle. Spazio poi all’ingresso degli altri concorrenti vip tra cui quello di Alessandra Mussolini, Antonella Elia che è apparsa subito polemica con la “rivale” Adriana Volpe e tanti altri. Proprio Alessandra Mussolini è stata protagonista di un faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli.

Chi è uscito ieri sera 17 marzo dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione. Dopo l’ingresso di tutti i concorrenti ufficiali Ilary Blasi ha chiamato nella stanza delle nuvole Adriana Volpe e Antonella Elia per un faccia a faccia. Le due ex concorrenti del GF hanno nuovamente parlato della loro rivalità senza però riuscire a venirsi incontro. Così la conduttrice ha chiesto ai concorrenti di schierarsi a favore dell’una o dell’altra.

Così si sono formati due club: il club Elia e il club Volpe. Ilary Blasi ha poi aperto un televoto flash con il pubblico da casa chiamato a decidere a quale club delegare la chiavi d’accesso per il Gold Club del Grande Fratello. Alla fine il pubblico da casa ha votato con il 59,26% delle preferenze il Club Volpe.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 17 marzo

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le prime nomination. Al televoto: Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato, Raul, Lucia, Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Chi è il tuo preferito tra Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato, Raul, Lucia, Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini? Il concorrente più votato sarà il concorrente immune alle prossime nomination.

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