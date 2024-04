Perla Vatiero è stata la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. In tanti sui social si sono chiesti quanto ha vinto la giovane, ex concorrente di Temptation Island. Il montepremi finale era infatti di 100 mila euro ma a questo importo ne va aggiunto un altro. Vediamo insieme quanto si è portata a casa.

Perla Vatiero trionfa al Gf: quale è stato il montepremi vinto

Con il 55% delle preferenze, Perla Vatiero ha battuto in finale Beatrice Luzzi. È stata quindi la 27enne originaria di Angri a vincere il montepremi finale del reality. Come spiegato più volte da Alfonso Signorini nel corso delle puntate, al vincitore del Grande Fratello spettavano 100 mila euro, di cui 50 mila da dare in beneficenza.

Perla quindi ha vinto sicuramente 50 mila euro a cui vanno aggiunti un gettone di presenza settimanale, che varia a seconda della popolarità del concorrente. Al reality quest’anno hanno partecipato sia personaggi famosi (come Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares) che persone comuni (come Giuseppe, Anita e Paolo). Il Messaggero ha provato a svelare le cifre che hanno preso i partecipanti di questa edizione del reality spiegando che gli importi variano da 5 mila a 15 mila euro a settimana. Facendo un po’ di calcoli, Perla è entrata nella casa a novembre, rimanendoci per quattro mesi. Il settimanale scrive:

“Tenendo conto del valore del gettone settimanale, che va da 5000 a 15.000 euro settimanali, la Vatiero potrebbe essersi messa in tasca una cifra pari a 90mila euro“.

In totale quindi Perla Vatiero con la vittoria del Grande Fratello avrebbe avuto un montepremi di 140 mila euro.

Le cifre degli altri concorrenti

Era il 27 novembre 2023 quando la giovane varcò la porta rossa come concorrente mentre la finale è andata in onda lunedì 25 marzo 2024, per un totale di 17 settimane. Se la giovane ha guadagnato sui 5 mila euro a settimana, si sarebbe portata a casa un montepremi aggiuntivo di 85 mila euro. Cifre molto più importanti potrebbe aver preso Beatrice Luzzi, entrata a settembre e uscita a marzo. Se il suo cachet era sui 10 mila a settimana, per un totale di circa 28 settimane, avrebbe guadagnato sui 280 mila euro.