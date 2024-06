Gerard Butler e Jennifer Aniston sono i bravi protagonisti de Il cacciatore di ex, una divertente commedia action con un lieve tocco di giallo diretta da Andy Tennant nel 2010.

Non originalissimo nella trama, il film fa tuttavia la sua figura grazie all’ottima interpretazione degli attori principali, al ritmo veloce che non annoia neanche per un secondo e ai dialoghi serrati, intelligenti e ricchi di humor. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 19 Giugno su Nove: di seguito tutte le principali curiosità da sapere sul suo conto.

Il cacciatore di ex: la trama in breve e il cast

Un uomo che per professione va a caccia di evasori, riceve l’incarico di trovare la sua ex, che ha mancato una convocazione in tribunale. I due, per caso, sono testimoni di un omicidio e vengono messi sotto protezione.

Fanno parte del cast, oltre ai già menzionati Gerard Butler e Jennifer Aniston anche, fra gli altri, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano e Adam Rose.

Le principali curiosità sul film

Pronti a saperne di più su Il cacciatore di ex? Eccovi accontentati: