Prosegue a vele spiegate la sesta stagione di Freedom-Oltre il Confine, il programma di curiosità culturali condotto da Roberto Giacobbo. Lunedì 3 Aprile alle 21.25 su Italia Uno va in onda l’ottava puntata. Come sempre gli argomenti trattati e raccontati saranno interessanti e capaci di tenere i telespettatori incollati allo schermo fino alla fine. Le anticipazioni sulla puntata le trovate di seguito.

Freedom – Oltre il Confine: anticipazioni puntata di stasera, 3 Aprile

I tanti fans della trasmissione sanno bene che Roberto Giacobbo ha un debole per l’Antico Egitto, uno dei temi clou di Freedom-Oltre il Confine. Ebbene, oggi si scende nella piramide di Djoser a Saqqara per saperne di più su Sanakht, noto come il “faraone gigante”.

Si torna poi in Italia, prima a Roma, dove conosciamo meglio la comunità ebraica, poi a Napoli, dove si trova la bellissima Villa Rosebery, residenza estiva del nostro Presidente della Repubblica. C’è spazio anche per la ricchissima provincia italica, una inesauribile miniera di storie, luoghi incantati e reperti preziosi. Come Mantova, una delle città più incantevoli d’Europa.

Con Giacobbo entriamo virtualmente all’interno del meraviglioso Palazzo Te, una delle più importanti testimonianze dell’architettura rinascimentale e scrigno di opere d’arte di inestimabile valore. Il conduttore ci racconta curiosità ed aneddoti ad esso legati e ci porta nella spettacolare Sala dei Giganti.

Un museo in dieci minuti: il Museo della Tortura a San Gimignano

Si può raccontare un museo in dieci minuti? A Freedom-oltre il Confine tutto è possibile e ad ogni appuntamento Giacobbo ci mostra e descrive brevemente un museo italiano che varrebbe la pena visitare.

Stavolta tocca al Museo della Tortura a San Gimignano, un po’ lugubre sì, ma essenziale per capire quanto questa pratica terribile che a noi oggi fa tanta impressione abbia in realtà purtroppo accompagnato la storia umana praticamente da sempre.

E poi che dire della stessa San Gimignano? Un gioiello toscano che tutto il mondo ci invidia.