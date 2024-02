Tra i 27 big che saliranno sul palco dell’Ariston in questa edizione 2024 Festival di Sanremo c’è anche Fred De Palma, giovane cantante hip-hop che ha dimostrato di saper fare delle sonorità ballabili uno dei segreti del suo successo.

Chi è Fred De Palma, l’artista del reggaeton

Fred De Palma – all’anagrafe Federico Palana – nasce a Ceva, in provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989. Nel 2007 inizia la sua carriera musicale facendosi notare molto presto nell’ambiente hip-hop torinese.

Nel 2017 è uno dei primi cantanti reggaeton italiani, sperimentando un genere fino a quel momento poco conosciuto nel nostro Paese. Diventa così uno dei “re dell’estate italiana” grazie a brani come D’estate non vale e Una volta ancora, due tormentoni estivi che lo vedono duettare con Ana Mena. Quando nel 2020 cessa la collaborazione con la cantante spagnola il rapper piemontese inizia un progetto con la brasiliana Anitta, e i due insieme interpretano Paloma e Un altro ballo. Nel 2021 torna sul mercato con l’album Unico, trascinato da tanti singoli di successo, tutti con una forte base reggaeton.

Il talento e la personalità di questo artista hanno convinto Amadeus, che lo ha scelto per inserirlo nella rosa dei 27 big Festival di Sanremo 2024. Per il cantante rapper si tratterà della prima partecipazione alla kermesse canora tra i Big, anche se in passato è già salito sul palco dell’Ariston. Ricordiamo infatti che Fred De Palma ha accompagnato Patty Pravo in occasione della serata cover Sanremo 2016, interpretando con la cantante di “Cieli Immensi” un altro brano di successo della “Ragazza del Piper”: Tutt’al più.

“Il cielo non ci vuole” testo e significato del brano di Fred De Palma

Fred De Palma ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla canzone che porterà all’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024. In un’intervista Rai l’artista piemontese ha infatti dichiarato “Vorrei che il pubblico scoprisse la mia canzone e il ritmo sul palco”.

Il brano – scritto dallo stesso Fred De Palma con la collaborazione di Jacopo Ettorre e Jvli (Julien Boverod – parla di un amore travagliato, con le inevitabili sofferenze e rimpianti, ma anche con tante promesse fatte per cercare di resistere a tutto. Curiosi di conoscere il testo?

Fred De Palma “Il cielo non ci vuole” testo della canzone

Mi hai dato un bacio sopra la bocca

Come se fosse stata davvero l’ultima volta

Una storia finisce se non c’è nessuno

Che la racconta

Mi guardi come se il futuro fosse alla porta

E tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Giurami che anche per te non è destino

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Questo amore è una sparatoria

Con le tue armi puntate verso di me

Sparami adesso sparami ora

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Il cielo non ci vuole

Pieni di rimpianti fino all’overdose

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere.

Fred De Palma, serata delle cover Sanremo 2024

Con chi si esibirà Fred De Palma nella serata delle cover Sanremo 2024? Il prossimo 9 febbraio l’artista hip-hop duetterà in un medley con gli Eiffel 54.

Il gruppo musicale eurodance italiano ha infatti risposto alla chiamata di De Palma e promette di farci tornare a ballare sulle note dei più grandi successi del gruppo dance.