Aldo Grasso critica Le Iene strumentalizzando una frase su Nadia Toffa? Il programma di Italia 1 non ci sta e critica a sua volta il critico televisivo, in sostanza rimproverandogli scarsa sensibilità ed eleganza.

Ma cos’è successo? Oggi sul “Corriere della Sera” Aldo Grasso ha commentato così lo speciale de Le Iene – Willy Branchi, speciale tutto dedicato al caso del ragazzo di Goro, secondo il programma morto in circostanze ancora da chiarire.

Il noto critico tv ha scritto: “A proposito di insistenza, nel commovente comunicato con cui Le Iene annunciavano la morte di Nadia Toffa, c’era una promessa finale: “Nulla sarà più come prima“. Ecco, speriamo davvero che nulla sia più come prima, che ci sia maggiore attenzione ai servizi: niente più complottismi, gogne mediatiche, ignoranze scientifiche, casi Stamina o i suicidi inventati della Blue Whale“.

Pressocché immediata, però, è stata la replica de Le Iene e con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale e sui profili Facebook, Twitter e Instagram della redazione. Questo, infatti, il testo completo diramato sul sito e ripreso anche sui social:

“Con un articolo sul Corriere della Sera il giornalista commenta il nostro lavoro, strumentalizzando una frase che ha tutt’altro significato. Questa mattina ci siamo svegliati e abbiamo letto sul Corriere della Sera l’analisi acuta e scrupolosa che Aldo Grasso ha dedicato allo speciale delle Iene “Willy Branchi” andato in onda su Italia 1. Una frase ci ha particolarmente toccati, e la riportiamo qui sotto. Grazie ad Aldo Grasso per l’attenzione che dedica sempre al nostro lavoro e per la sensibilità e l’eleganza con cui tratta non solo le vicende di cui ci occupiamo, ma la nostra stessa vita“.

Insomma, al di là dell’esercizio della critica, sempre legittima da parte di un giornalista o di un addetto ai lavori, c’è però chi pensa, Iene in primis, che: spostare la frase su Nadia Toffa – da un contesto di umanità per una perdita, ad uno di critica televisiva – non sia del tutto condivisibile.

Per il resto, poco dopo il messaggio pubblicato da Le Iene anche l’inviato Antonino Monteleone ha voluto rispondere alle critiche che Aldo Grasso gli ha riservato sul “CorSera” in merito allo speciale tv da lui condotto:

“Grazie Aldo Grasso – ha scritto Monteleone – perché da critiche così puntuali, eleganti e sofisticate sul @Corriere si ricavano molti spunti per migliorare“.