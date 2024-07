Abbiamo intervistato in esclusiva Francesco Panella, presente al BCT, ovvero il Festival del cinema e della televisione di Benevento. Con lui abbiamo chiacchierato di programmi televisivi e abbiamo scoperto una news davvero interessante. Presto lo rivedremo sul piccolo schermo con un nuovo programma. Oltre a Little Big Italy, che il pubblico sta dimostrando di amare sempre di più, lo vedremo anche in Best weekend. Ecco cosa abbiamo scoperto facendo quattro chiacchiere insieme a lui.

Francesco Panella al BCT, il Festival del cinema e della televisione di Benevento: intervista

Little Big Italy è un format che è entrato nel cuore degli italiani e negli anni è cresciuto anche negli ascolti. Come ti spieghi il successo che il programma ha avuto in questi anni e che ha tutt’ora?

E’ difficile spiegarlo perché io sono molto attento ai numeri, ma sono anche molto concentrato nel lavoro che facciamo tutti insieme. C’è un grandissimo impegno che alla fine si vede nella produzione e si trasferisce anche negli ascolti. C’è anche da dire che in questi anni, probabilmente, abbiamo anche cercato di capire come migliorare tante cose e questo ottimo lavoro di squadra si è trasferito poi con i grandissimi ascolti che stiamo facendo adesso. Stiamo “prendendo” sempre più persone. La crescita della settima stagione consecutiva è davvero un grandissimo dato e questo ci fa un piacere enorme. Siamo felicissimi di questo.

Parliamo di un programma che valorizza la tradizione culinaria all’estero. Quanto è importante la tradizione anche nella tua vita con L’Antica Pesa?

E’ totalmente fondamentale. Centrale totalmente non solo nella mia vita, ma nella vita di tutta la nostra famiglia. Sono 105 anni che facciamo questo mestiere e sono 105 anni che noi cerchiamo di trasferire di generazione in generazione quelli che sono i principali cardini, i valori più importanti per noi e per il nostro lavoro, ovvero la tradizione italiana in generale. Romana, in questo caso un po’ di più, ma anche italiana. Studiamo sempre tutte le ricette, stiamo sempre attenti e ne guardiamo anche il cambiamento attraverso le nuove tecniche e tipologie di cucina.

Ci confermi che il programma tornerà nella prossima stagione televisiva? Sappiamo anche che c’è una novità che ci puoi anticipare …

Vi piace fare i weekend? Vorreste vedere un weekend perfetto e magari rifarlo anche? Ecco, arriviamo! Andrò con tre esperti di un territorio, un budget ben preciso, un budget sereno e tranquillo, diciamo un weekend a portata di mano, e mi farò raccontare il weekend di questi esperti in questo territorio per avere la visione di tre weekend totalmente diversi. Un programma che è una figata pazzesca!

Titolo?

Best weekend!

L’intervista video a Francesco Panella