L’attrice e conduttrice Francesca Chillemi, Miss Italia 2003, è stata la protagonista del programma pomeridiano che vede al timone Francesca Fialdini Da noi…a ruota libera e si è concessa una lunga intervista ai microfoni della padrona di casa.

Nel corso della conversazione la Chillemi ha parlato di sé, della sua vita privata e professionale, e si è lasciata andare anche ad un piccolo spoiler su Che Dio ci aiuti, la fortunata serie tv di cui è una delle protagoniste. Ecco cosa ha detto.

Francesca Chillemi: “Ho vissuto delle situazioni spiacevoli da ragazza”

Oggi l‘ex Miss Italia è la compagna di Stefano Rosso, nonché la madre felice di una bambina, ma in passato, come molte altre ragazze purtroppo, ha vissuto relazioni non propriamente sane.

Di questi amori tossici l’attrice ha parlato a Francesca Fialdini: “Ho vissuto delle situazioni spiacevoli da ragazza, quando non avevo ancora coscienza o strumenti per affrontarle – ha detto -. Ma non chiesi aiuto, perché avevo paura di portare queste difficoltà anche in altre vite. Oggi invece penso che ci siano cose che non devono essere affrontare da sole. Tornassi indietro, direi alla vecchia Francesca di parlarne, di non tenersi niente dentro, perché lei non ha fatto niente di male”.

E a proposito della figlia ancora piccola ha aggiunto: “A lei dico di cercare di essere se stessa al 100%. Credo che il mio lavoro sia nell’insegnarle tante cose, anche se a volte mi trovo davanti a domande più grandi di me, che mi portano a pensare, a trovare le risposte giuste. L’unica cosa che le dico a quel punto è che io ci sono, per qualsiasi cosa”.

Su Che dio ci aiuti: “Azzurra torna e..”

Non potevano mancare alcune anticipazioni su Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction di Rai Uno di cui Francesca Chillemi, ormai da anni, è una delle protagoniste più amate dal pubblico nel ruolo di Azzurra.

A proposito del personaggio che interpreta, l’intervistata ha dichiarato che “Azzurra sta tornando, è nel mio cuore. Non l’ho dimenticata. Non si sanno ancora i tempi, ma torna e torna alla grande quest’anno”. Una notizia che i fans attendevano da tempo e che di certo li avrà resi felici.