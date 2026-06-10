Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 13 al 19 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo ancora una volta Sahika, pronta a distruggere il matrimonio tra Ender e suo fratello Kaya. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 13 al 19 giugno

In uno sfondo che vede molti protagonisti impegnati nei preparativi di matrimonio tra Lila e Yigit, le tensioni tra Ender e Sahika si fanno ancor più evidenti. Le due donne – già in conflitto da tempo – inaspriscono i loro rapporti, dando vita a conflitti, rivalità, accuse e mosse strategiche.

Sahika è più che mai decisa a consolidare la sua posizione, e sfrutta la questione della casa donata al nipote per portare avanti un piano studiato nei minimi dettagli. La dark lady riesce a manipolare la situazione a suo favore, e a ingannare molti membri della famiglia.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Una scoperta di Kaya e Yigit è destinata a cambiare il corso degli eventi, e a dare a Sahika una prima vittoria. I due scoprono che Ender – dopo aver promesso di trasferire le sue quote societarie a Yigit – non ha mai portato a termine l’operazione. La notizia suscita delusione e alimenta un clima di sfiducia.

L’avvocato vede il gesto di Ender come un tradimento, e decide di chiudere la loro relazione senza dare alla donna la possibilità di spiegarsi. Anche Yigit si sente preso in giro e il confronto con Ender degenera in un acceso litigio.

Nonostante i tentativi di lei di spiegarsi e convincerli a tornare, entrambi decidono di starle lontano.

Trame Forbidden fruit al 19 giugno

Kerim mette in atto un piano molto astuto contro Halit: facendogli credere di aver ricevuto un’offerta vantaggiosa da una società concorrente, lo spinge a proporgli un nuovo contratto più vantaggioso, completo del potere di firma.

L’inganno del CEO ha funzionato in pieno, e con questo stratagemma Kerim riesce a ottenere ciò che lui e Mert volevano fin dall’inizio.

A questo punto niente sembra poter fermare i due uomini nella conquista della Argun Holding, tranne un dettaglio sentimentale: Kerim non intende rinunciare a Yildiz!

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Halit invita il CEO della Holding a cena, e Yildiz accetta controvoglia di presenziare alla serata. In quell’occasione, Argun annuncia le loro nozze imminenti, ma Yilmaz riesce abilmente a rinviare la data. Poco dopo Yildiz e Kerim si incontrano, ma qualcuno riesce a fotografarli. Gli scatti finiscono nelle mani di Sahika.

La dark lady comprende immediatamente il potenziale valore di quelle immagini, e decide di conservarle per usarle al momento opportuno.

Nel frattempo Yildiz cerca di far riavvicinare Ender e Kaya, e organizza anche una cena per offrire ai due l’opportunità di spiegarsi. Nel corso della cena, l’avvocato appare più disteso, e per la prima volta sembra sul punto di cedere e concedere alla ex un’altra possibilità. La notizia allarma Sahika, che invece vuole vedere la fine definitiva di quell’unione. La dark lady elabora in fretta un nuovo piano per convincere il fratello a divorziare dalla Celebi. Sahika sorprende Yigit regalandogli alcune quote societarie.

Il gesto è tutt’altro che disinteressato, e le permette di guadagnare la fiducia del ragazzo e creare – al tempo stesso – ulteriori fratture negli equilibri familiari e aziendali.