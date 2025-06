Forbidden fruit è pronta a fare il suo debutto su Canale 5. A partire dal 30 giugno potremmo tuffarci nelle avvincenti trame di questo nuovo serial turco, chiamato a “rimpiazzare” Tradimento (che si prende una pausa estiva) nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei primi episodi, in onda dal 30 giugno al 4 luglio? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, trame al 4 luglio

Yildiz e Zeynep sono due sorelle che condividono non solo la casa, ma anche le sfide della vita. Anche se tra di loro c’è un legame speciale, sono molto diverse: Yildiz ha grandi sogni di riscatto sociale, mentre Zeynep è una donna che tiene saldi i suoi principi.

Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep fa un lavoro più “normale” in un’azienda che viene acquisita da Alihan Tasdemir, un giovane imprenditore di successo. Con l’arrivo di Alihan, la vita di Zeynep subisce un cambiamento enorme, e non è solo il suo destino a trasformarsi: anche Yildiz si trova a dover fare i conti con colpi di scena inaspettati, sia nella sfera professionale che in quella sentimentale.

A volte, la vita può cambiare in un attimo, e le due sorelle devono navigare insieme queste nuove acque.

Delusione sentimentale per Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

In campo sentimentale, Yildiz subisce una profonda delusione, quando scopre che il facoltoso Meltin non la vuole più sposare a causa delle sue origini umili. Sul fronte lavorativo, invece, la ragazza riesce a ottenere un impiego presso la signora Ender, un’influente donna dell’alta società.

Quest’ultima vive con il marito Halit, il figlio Erim e le due figlie di Halit, Zehra e Lila. Se in un primo momento il nuovo impiego appare a Yildiz come una importante attività di crescita nella sua vita, ben presto deve prendere atto che la nobildonna l’ha assunta solo per usarla nel suo astuto piano.

Durante una cena con gli amici, emergono gli screzi tra Ender e Halit. Yjldiz inizia così a sospettare che il loro matrimonio non sia poi così perfetto come appare in facciata.

Trame Forbidden fruit: Yildiz si avvicina a Halit

Halit invita Yildiz a una gita in elicottero. L’uomo la porta a visitare una delle sue aziende, e poi la invita a pranzo in un ristorante elegante, prima di farla riaccompagnare a casa dall’autista. Queste premure finiscono per attirare l’attenzione della ragazza, ma anche di Ender, che inizia a vedere nella neo assunta una pedina utilissima per i suoi piani.

La nobildonna infatti vuole divorziare dal marito, ma intende farlo senza dover rinunciare a tutti i privilegi. Così decide di offrire a Yildiz del denaro in cambio del suo aiuto: la ragazza deve sedurre suo marito!

Yildiz accetta e poi si confida con l’amica Sengul, che però cerca di metterla in guardia temendo che si tratti solo di un tranello. Il piano della nobildonna tuttavia prosegue e – mentre suo marito è intento a mandare messaggi a Yildiz – lei incontra il suo amante, un chirurgo estetico amico di Zehra.

Forbidden fruit: di chi è il numero misterioso?

Più tardi la nobildonna organizza una festa alla villa e invita anche suo fratello Caner, che il marito non vede di buon occhio. Durante i festeggiamenti il piccolo Erim si ferisce a una gamba e – approfittando della confusione generale – Yildiz decide di dare una sbirciatina al telefono della sua padrona.

Nel cellulare la ragazza trova un numero misterioso, salvato come “Signora Sinan“. Quando chiede spiegazioni a Ender, lei la invita a farsi gli affari suoi. La ragazza reagisce in malo modo, e decide di lasciare il lavoro. Quando Halit scopre le sue intenzioni le chiede spiegazioni e lei gli rivela quanto ha scoperto. A quel punto l’uomo fa pedinare la moglie da Sikti, e scopre così la sua relazione con Sinan.

Forbidden fruit, spoiler al 4 luglio

Zeynep si confida con una collega e le rivela le sue difficoltà economiche. Alihan nascosto ascolta la conversazione e decide di anticiparle lo stipendio.

Poco dopo la giovane rimane colpita dalla richiesta dell’uomo: lui la invita a presenziare a una premiazione visto che Eda – collega di Zeynep – non può ritirare le targhe per l’evento. I problemi per Zeynep però non sono finiti, e si ripresentano nel momento in cui viene scippata. Quando Alihan scopre cosa è accaduto, corre in suo soccorso per la seconda volta. Dopo l’incidente, le fa un dono per compensare quello che le è stato rubato. Lei – seppur imbarazzata – finisce per accettare.

Tuttavia una nuova delusione attende la ragazza, che rimane turbata nell’apprendere che Alihan – nonostante le suppliche di Eda – l’ha trasferita. Al suo posto viene assunta Yeter.