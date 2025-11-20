Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciannovesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 24 al 28 novembre.

Forbidden fruit, trame al 28 novembre: Alihan vede Zeynep e Hakan insieme

Caner ed Emir mostrano a Zeynep degli scatti in cui lei si trova con Hakan in un locale, e la informano che la stampa scandalistica sta già insinuando che tra i due vi sia una relazione. Subito dopo la giovane affronta Hakan, poi decidono di andare a prendere un caffè insieme. Nel locale incontrano Alihan, che reagisce con indifferenza quando Hakan prova a spiegargli che tra lui e Zeynep c’è solo un rapporto di amicizia.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 28 novembre

L’apparente indifferenza di Alihan è dovuta al fatto che tra lui ed Ender c’è molto più di un matrimonio di facciata? Il sospetto che la loro unione non sia affatto una messinscena viene a Yildiz, quando trova delle foto compromettenti dei due nel telefono di Ender. La ragazza corre a informare sua sorella, che per tutta risposta chiede a Dundar di sposarla.

Yildiz sprona Zeynep a dare ufficialmente la notizia delle nozze, proponendogli di organizzare una cena con tutti i parenti alla quale parteciperà anche Alihan.

Forbidden fruit news: Kemal geloso di Yildiz

Kemal prova a riavvicinarsi a Yildiz, ma mentre i due si trovano nella sua stanza arriva Lila. A quel punto la donna si irrigidisce, temendo che la ragazza possa raccontare tutto a Halit.

In seguito Kemal e Zehra si iscrivono nella stessa palestra in cui va Yildiz. Kemal non riesce a nascondere la gelosia che prova nel vedere il legame tra lei e il personal trainer Alper, e prova a parlare male di quest’ultimo a Hali, descrivendolo come un seduttore.

Intanto sembra che almeno un problema possa risolversi: Yildiz chiede infatti a Halit di mandare Lila per un periodo a casa di Zerrin.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel corso della cena familiare, Yildiz sorprende Alihan con un annuncio: sua sorella Zeynep e Dundar si sono fidanzati. Alihan è sconvolto, ed Ender fa fatica a convincerlo a non portare avanti le pratiche di divorzio. Intanto Dundar inizia a mostrarsi geloso per l’amicizia tra Zeynep e Hakan.