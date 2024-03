Non poteva non partire con la polemiche che lo ha visto protagonista in prima persona insieme a sua figlia Angelica la puntata di oggi, mercoledì 20 marzo, di VivaRai2!, il “Mattin Show” di Fiorello. All’alba, durante una diretta che precede la puntata, il conduttore tv ha parlato di quanto accaduto ieri al Tg2 e della battuta fatta dal giornalista Piergiorgio Giacovazzo su Angelica, figlia di Fiorello e Susanna Biondo.

Fiorello spegne la polemica per la frase del giornalista Piergiorgio Giacovazzo su sua figlia Angelica – Video

Questa mattina il conduttore avvia una diretta sul suo profilo Instagram. Il motivo è, ovviamente, il fuorionda al Tg2 che lo hanno riguardato, quel “Questa farà dodici trasmissioni” rivolto alla figlia dello showman, Angelica. Fiorello stempera subito le tensioni: “Volevo subito dire qualcosa su questo casino che è successo ieri. Oggi ne parleremo in trasmissione ma volevo dirvi che io e il giornalista del Tg2, Piergiorgio Giacovazzi, ci siamo sentiti, ci siamo scritti. Non è successo niente, sono cose che capitano”.

Su Instagram e successivamente in trasmissione, Rosario Fiorello spiega: “Se dovessero venir fuori i fuorionda che faccio io mi dovrebbero arrestare subito”. Il conduttore siciliano ha anche qualche parola nei confronti della reazione della Rai: “E’ stata esageratissima ma sono sicuro che non succederà niente. Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno”.

Cosa ha detto al Tg2 il giornalista Piergiorgio Giacovazzo su Angelica Fiorello?

Ieri, 19 marzo, il fuorionda del conduttore dell’edizione delle 13 del Tg2, su Angelica, figlia di Fiorello e Susanna Biondo, era diventato virale sui social. Tutto è successo al termine del servizio dedicato alla puntata di VivaRai2!, in cui Fiorello è arrivato al Foro Italico a bordo di una vecchia 500 rossa insieme a sua figlia Angelica nel giorno della Festa del Papà. Scorrono le immagini dello showman abbracciato alla ragazza, che a giugno compirà 18 anni: per la Festa del papà Angelica e Fiorello cantano insieme il brano La prima cosa bella di Nicola di Bari, con bacio finale e la scritta “Auguri a tutti i papà”.

Quindi parte la sigla finale del Tg2, il conduttore del telegiornale Piergiorgio Giacovazzo commenta con tono ironico, a microfono ancora acceso: «Che carini… Adesso questa avrà dodici trasmiss…».

Ul provvedimento della Rai

Nonostante l’audio sfumato, la battuta di cattivo gusto si è sentita benissimo. «La tenera esibizione familiare», così aveva presentato il servizio il giornalista, ha una chiusura meno elegante. Una gaffe quella del giornalista del Tg2 che ha visto subito l’intervento dell’azienda della Tv pubblica. A quanto pare infatti, la Rai starebbe valutando l’ipotesi di un provvedimento nei confronti del corrispondente.