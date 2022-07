In arrivo su Rai 1 una nuova fiction che si chiama “La Storia” tratta da un romanzo di Elsa Morante. La fiction targata Rai, è realizzata in coproduzione con Picomedia, la società francese Thalie Images e Rai Fiction. Mentre a Beta Film è affidata la vendita internazionale della fiction. Scopriamo qualche dettaglio in più: dalla trama, al cast, alla location, all’uscita e al numero di episodi.

La Storia, la serie tv di Rai1 tratta dal romanzo di Elsa Morante: location e uscita

Sono iniziate le riprese della fiction “La Storia” tratta da un romanzo di Elsa Morante e la location scelta è la città di Roma, dove avverranno la maggior parte delle riprese. Poi si sposteranno in tutto il Lazio e infine una settimana a Napoli. Nella presentazione dei recenti Palinsesti Rai sulle fiction tv, “La Storia” non è tra i titoli annunciati per il 2022/2023 quindi immaginiamo che la fiction debutti nel 2024, salvo cambi repentini come è già successo in passato.

La Storia, la serie tv tratta dal libro di Elsa Morante: di cosa parla?

“La Storia” è uno dei romanzi italiani che ha fatto molto discutere. Fu pubblicato per la prima volta nel 1974 raggiungendo un successo editoriale pari al Gattopardo e Il nome della Rosa. Racconta la storia di una donna sola abusata che si trova costretta a fare i conti con una gravidanza non voluta prima e la nascita di un bambino dopo, nel contesto già difficile della seconda guerra mondiale.

Trama de La Storia, sinossi

Ida Ramundo è una maestra ebrea di trentasette anni, vedova e madre di Nino che vive a Roma devastata in quegli anni dalla guerra, 1941/1947. Una sera di gennaio Ida viene abusata da un soldato tedesco ubriaco. Dopo l’umiliazione, lo sdegno per la violenza subita, Ida si accorge di essere incinta. Nove mesi più tardi nasce un bambino vivace e allegro che vien soprannominato Useppe. Ma le difficoltà di Ida non finiscono: nel 1943 un bombardamento distrugge la sua casa ed è costretta a rifugiarsi con i figli in un ricovero per sfollati. Passano così gli anni della guerra, tra disperazione e stenti. Nino in un primo momento si arruola con i fascisti e poi partecipa alla lotta partigiana. Conosce l’ebreo e anarchico umanitario Davide Segre con cui ritorna a casa.

Nel 1945 alla fine del conflitto per Ida continuano le difficoltà e le sofferenze. A differenza di Davide che si reca al Nord per lavorare in fabbrica, Nino non riesce a trovare lavoro e si dà al contrabbando morendo in uno scontro a fuoco con la polizia. Anche Davide fallito il suo tentativo torna a Roma e diventa amico di Useppe. Un giorno viene trovato morto nella baracca in cui vive, ucciso dalla droga.

Ida riesce a superare il dolore per la perdita di Nino solo con la presenza di Useppe, che tuttavia manifesta crisi di epilessia, finora latente. Una violenta crisi epilettica uccide il bambino e Ida per il grandissimo dolore impazzisce e viene ricoverata in un manicomio dove muore nove anni più tardi.

Il Cast della fiction Rai “La Storia”, in onda su Rai1

La serie vede alla regia da Francesca Archibugi. Nel cast troviamo:

Jasmine Trinca che è Ida,

che è Ida, Valerio Mastandrea,

Elio Germano,

Asia Argento,

Lorenzo Zurzolo,

Francesco Zenga.

La sceneggiatura è stata scritta da Francesco Piccolo, Giulia Calenda e Ilaria Macchia e dalla stessa Francesca Archibugi.

«Mettere in scena La Storia di Elsa Morante è una gioia e una responsabilità infinite», ha dichiarato Francesca Archibugi. «È uno dei grandi capolavori del Novecento, è il libro che nell’adolescenza mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare “raccontare”.»