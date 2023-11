Un personaggio che ama la letteratura, odia la violenza e vuole comprendere cosa si cela in ogni animo umano. Questo è Pietro, maresciallo piemontese del Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri, protagonista della nuova fiction ‘Il Metodo Fenoglio‘. Vediamo insieme dove vederla, il cast e quante puntate ci saranno.

Arriva sulla Rai la fiction ‘Il Metodo Fenoglio’: quando in tv

Manca poco alla fiction dal titolo ‘Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda’ che andrà in onda in prima serata su Rai1 da lunedì 27 novembre per quattro serate. La fiction, che vede come protagonista l’attore Alessio Boni, è tratta dalla trilogia ‘Il Maresciallo Fenoglio‘ edito da Einaudi di Gianrico Carofiglio che cura anche la sceneggiatura dell’adattamento televisivo. Per lo scrittore, Fenoglio è un eroe atipico, che coltiva dubbi ma ci saranno alcune differenze rispetto ai suoi romanzi.

La trama racconta la storia di Pietro, un piemontese che si trasferisce a Bari per amore e diventa carabiniere dopo la morte del padre. Anche se il suo vero sogno è diventare insegnante di Lettere, rimane un uomo che ama la cultura al punto che non alza mai ‘le mani e le armi’. La sua vera forza è infatti l’empatia che prova anche nei confronti dei criminali che cerca di capire per arrivare alla verità dei suoi casi. Nella città pugliese ha una storia con Serena Morandi (interpretata dall’attrice Giulia Bevilacqua) che è una professoressa. Siamo nel ’91 e in città si susseguono agguati, omicidi e casi di lupara bianca.

Nel cast, che mostra come la criminalità barese degli anni ’90 è diventata poi mafia, è presente anche Paolo Sassanelli. L’attore nella serie è l’appuntato Antonio Pellecchia, il braccio destro di Fenoglio. “Ho scelto attori e ambientazioni legati al territorio” – ha spiegato il regista, Alessandro Casale. Tra gli attori della serie ci sono Giulia Vecchio (il pm Gemma D’Angelo), Michele Venitucci (Vito Lopez), Marcello Prayer (Nicola Grimaldi), Bianca Nappi, Betti Pedrazzi, Gianpiero Borgia, Pio Stellaccio, Francesco Foti, Alessandro Carbonara e Francesco Centorame.

Anticipazioni della prima puntata della Serie “Il metodo Fenoglio”

È possibile vedere ‘Il Metodo Fenoglio‘ da lunedì 27 novembre su Rai o in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della prima puntata raccontano di come Fenoglio si ritrovi ad indagare sul sequestro del figlio di Nicola Grimaldi, potente e spietato boss mafioso. Durante le indagini si scopre che la famiglia ha pagato un riscatto ma il bambino non è stato liberato. I sospetti ricadono sul braccio destro Vito Lopez che però si reca al commissariato pronto a collaborare con la giustizia.