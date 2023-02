Quali sono i promossi e i bocciati della seconda serata del Festival di Sanremo? Il momento più emozionante è stata l’esibizione di Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ovazione non solo al Teatro Ariston(sui social è un tripudio). Francesca Fagnani perfetta nel ruolo di co-conduttrice. La giornalista ha regalato un intenso monologo sulla situazione delle carceri minorili in Italia: “Lo Stato dovrebbe essere più sexy dell’illegalità”, ha dichiarato. Spazio però anche alla gara con i gli altri quattordici artisti. Noi di SuperGuida TV abbiamo seguito la diretta in sala stampa e abbiamo stilato le pagelle delle varie esibizioni.

Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo 2023

Will – Stupido – voto: 6

Nonostante il suo esordio sul palco dell’Ariston, l’emozione non gli tira butti scherzi. Will è sicuro e la sua performance viene gradita dal pubblico. I versi del brano però sono slegati tra loro e la melodia dice poco o nulla. Look sobrio da teenager.

Modà – Lasciami – voto: 7

Pop rock melodico ed elettrico, fedele alla band. I Modà fanno i Modà, prendere o lasciare. Convincenti e coinvolgenti. Kekko Silvestre viene accolto da una calorosa ovazione. Nei giorni scorsi il cantante aveva rivelato di soffrire di depressione motivando così l’assenza dal mondo della musica.

Sethu – Cause perse- voto: 6

L’autotune stroppia l’esibizione. Contrariamente alle aspettative, Sethu non stupisce. Il suo brano passa in cavalleria. Tiepidi applausi anche all’Ariston. Riprendendo il titolo possiamo dire che è davvero una causa persa.

Articolo 31 – Un bel viaggio – voto: 7.5

Amadeus li definisce sul palco “due fratelli che sono tornati insieme”. Gli Articolo 31 si commuovono al termine dell’esibizione e si stringono stretti in un forte abbraccio. Una reunion che funziona in tutti i sensi. Sinceri e funzionali con un refrain affittato agli 883.

Lazza –Cenere – voto: 6

Base solida e convincente tra elettronica, hip-hop e dance. La canzone non è male anche se lascia in bocca uno strano retrogusto come dire “è buono ma poteva essere meglio”.

Giorgia – Parole dette male – voto: 8

E’ tornata in gara a distanza di 22 anni dall’ultima partecipazione. Giorgia mancava come l’aria. L’artista canta alla perfezione e strega il Teatro Ariston. Il pubblico le riserva un’accoglienza affettuosa applaudendola rumorosamente al termine dell’esibizione. Rimane una delle favorite per il podio finale.

Colapesce e Di Martino- Splash – voto: 7.5

Musica Leggerissima era una vera chicca ma anche questa non è male. Fanno ballare, divertire, sorridere. Ci sembra di stare già in spiaggia sotto l’ombrellone. Ed è subito estate.

Shari – Egoista – voto: 6

Il brano non è da pelle d’oca. Shari ci prova ad emozionare ma il risultato è imbarazzante. Solo il finale con il crescendo si salva ma per il resto esibizione da dimenticare. Per ora è solo rimandata.

Madame – ll bene nel male – voto: 8

Originale e trascinante. Madame non sembra essere stata toccata dalle polemiche dei giorni scorsi relative alla falsa certificazione del vaccino anti-covid. La cantante è apparsa rilassata e sicura di sé. Il brano è ritmato e orecchiabile. Da domani contiamo di sentirla spesso in radio.

Levante – Vivo – voto: 7.5

Credibile e raffinata. Claudia canta della depressione post-partum ma lo fa senza risultare pesante. Il risultato è di un brano che risulta vero sin dal primo ascolto.

Tananai – Tango – voto: 8

Da sconosciuto è diventato l’idolo delle nuove generazioni. Ha scelto di appoggiarsi agli archi per raccontare la difficoltà di un amore vissuto a distanza. Il pubblico ha apprezzato la performance. Tananai è apparso tenero come non mai. Da abbracciarlo.

Rosa Chemical – Made in Italy – voto: 8

Ovazione in sala stampa. E’ il nuovo Achille Lauro, forse sì o forse no. Rosa Chemical stupisce e ci regala un nuovo tormentone. Brano originale e trasgressivo. Le polemiche fatte dal deputato Maddalena Morgante non lo hanno minimamente toccato. Rosa Chemical dal palco ringrazia Amadeus: “Grazie per le parole che hai detto dopo la situazione”. Applausi all’Ariston.

LDA – Se poi domani – voto: 6

Salire sul palco del teatro Ariston sembra non spaventarlo. LDA ha fatto una palestra grazie all’esperienza di Amici e si vede. La sua ballad romantica fa sognare soprattutto le nuove generazioni ma non brilla.

Paola e Chiara – Furore – voto: 7

Alcuni diranno che è una semplice canzonetta ma Paola e Chiara riescono sempre nell’intento di far ballare. Le sorelle sono tornate e il pubblico del web esulta per il loro ritorno. Esibizione strepitosa in cui le due sorelle hanno scelto di circondarsi da aitanti ballerini. Hai capito le Iezzi?