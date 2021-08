Festival di Castrocaro 2021 con Paola Perego e Valeria Graci, andrà in onda il 7 settembre in prima serata su Rai2. Chi sono i finalisti e la giuria della 64esima edizione della kermesse canora in onda il 7 settembre in prima serata su Rai 2? Scopriamolo assieme.

Festival di Castrocaro 2021: in onda martedì 7 settembre in prima serata su Rai 2

Al timone della kermesse canora avremo Paola Perego, affiancata dalla comica Valeria Graci. La manifestazione canora, arrivata alla 64esima edizione, si svolgerà presso il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Festival di Castrocaro 2021: i finalisti chi sono?

L’evento canoro dà la possibilità a molti ragazzi tra i 14 e i 30 anni che hanno partecipato alle selezioni di presentare un loro brano inedito ma alle “last auditions” sono arrivati in otto. La commissione li ha scelti e sono loro che si contenderanno il titolo finale.

Ricordiamo che il Festival di Castrocaro è una tappa importante per chi vuole vivere di musica. Da qui sono passati infatti artisti come Nek, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Zucchero, Eros Ramazzotti e tanti altri. Il vincitore di Castrocaro 2021 avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022.

Ecco chi sono i giovani talenti:

Federica Marina ri, 27 anni;

ri, 27 anni; Greta Ciurlante in arte Mirall , 30 anni;

in arte , 30 anni; Antonio Meleddu , in arte Bandito , di 19 anni;

, in arte , di 19 anni; Leonardo Meconi , nome d’arte Leo Meconi di 17 anni;

, nome d’arte di 17 anni; Claudia Pregnolato , in arte Namida , di 21 anni fa;

, in arte , di 21 anni fa; Simone Veludo in arte Simo Veludo di 27 anni;

in arte di 27 anni; Camilla Giorgia Bernabò , nome d’arte Sintesi.

Oltre ai 7 solisti, partecipa al Festival di Castrocaro 2021 anche un duo musicale: Vite Parallele. Formato da Aldo Campanaro di 27 anni e Simona Dodaro di 21 anni.

La giuria del Festival di Castrocaro 2021

La manifestazione canora giunta alla 64esima edizione avrà nella giuria i seguenti artisti:

Noemi,

Margherita Vicario,

Ermal Meta

Boosta dei Subsonica.

I quattro giudici oltre a giudicare la performance dei ragazzi, rigorosamente dal vivo, duetteranno con gli stessi. Il vincitore viene poi decretato in seguito ad una serie di voti che vengono sommati tra loro, tra voti della giuria artistica, voti dei professionisti ed esperti di Rai Radio 2 che seguirà la manifestazione sulle loro frequenze. E ovviamente, anche il pubblico potrà dire la sua preferenza stabilita in base al numero di streaming registrati sulla piattaforma TimMusic.

Il programma è una produzione Arcobaleno Tre. Alessio De Stefani e Niccolò Presta, rispettivamente il responsabile dei contenuti editoriali e il responsabile musicale della società di produzione, assieme al Sindaco di Castrocaro Terme, Marianna Tonellato, sono coloro che hanno scelto i finalisti. In bocca al lupo e che vinca il migliore!