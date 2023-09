Giovanna Sannino sbarca al Festival del Cinema di Venezia 2023. L’attrice, che interpreta Carmela nella fiction di successo Mare Fuori, è la madrina del ‘Sorriso Diverso Venezia Award’. Il premio viene assegnato alle opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone.

Intervista all’attrice Giovanna Sannino

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Giovanna Sannino. Con lei abbiamo parlato dell’emozione che ha provato a sfilare sul red carpet e ad essere madrina del premio.

“Le emozioni sono inspiegabili. Questo è forse il più importante red carpet d’Italia e non immaginavo di essere qui quest’anno, fino ad una settimana fa. Non pretendevo nulla, quando poi è arrivata questa chiamata, totalmente casuale, ho riempito il mio cuore di battiti di gioia. È bello perché quando ci sono questi eventi così importanti anche a contatto con il pubblico, sento un’emozione che molte volte perdo. Mi ricordo di essere umana, mi ricordo di essere una ragazza di 23 anni che sta vivendo il suo sogno. Mi ricordo di avere un’ansia positiva che mi fa piacere“.

Con Mare Fuori sei esplosa e hai acquistato una certa popolarità. Come è vivere da celebrità adesso.

“Da celebrità mi sembra tanto. È divertente perché trovi persone in ogni dove, che tu ti chiedi come fanno a sapere che sono qui, come mi avete riconosciuta non nelle vesti del personaggio. È gratificante perché ti rendi contro che il pubblico ti segue anche al di fuori della serie, che se si ricorda di te hai lasciato un brivido, una sensazione, qualsiasi cosa. È sicuramente bellissimo. Ma è spaventoso perché la mia vita è diventata caotica e frenetica anche grazie alle persone che mi inseguono. E fa spavento pensare che ci possano essere momenti in cui non c’è tutto questo, però è bellissimo“.

Molti tuoi colleghi hanno detto che vengono tartassati dai fan, hanno cambiato numero di cellulare. Tu come la vivi?

“Lo giustifico pensando che il nostro pubblico è molto giovane. Chi tra i 12 e i 16 anni non ha avuto i miti che cercava in qualunque modo di incontrare. Avevo io i poster dei miei divi nell’armadio, conoscevo vita, morte e miracoli. Questa ossessione mi spaventa da un lato perché penso che se non rispondo a un messaggio faccio del male ad un persona, ma l’ossessione fa sempre paura. Dall’altro penso che bisogna mettere un limite. Il nostro instagram è intasato di messaggi, che è bellissimo, ma certe volte mi spaventa“.

In Mare Fuori sei Carmela, una donna dal carattere forte che fa di tutto per difendere suo marito (Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo, con cui ha un figlio) e sorvola per salvargli la vita anche sul tradimento con Teresa. C’è un lato del carattere di Carmela che ti accomuna a lei, quale aspetto del tuo personaggio ti ha più colpita?

“L’amore vissuto in maniera totalmente consapevole ma volendo essere inconsapevole. Quando conosciamo il muro contro al quale stiamo andando a sbattere, nonostante tutte le nostre consapevolezze, noi ci andiamo fin quando non lo oltrepassiamo e ne usciamo distrutti. Questo ci accomuna tanto”.