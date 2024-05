In occasione della Festa della Mamma 2024, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata per l’occasione. Di seguito vi raccontiamo in anticipo in cosa consiste la nuova campagna dedicata a tutte le ideata per l’occasione dal gruppo televisivo e radiofonico di Cologno Monzese.

Festa della Mamma 2024: al via la campagna Mediaset con un nuovo spot

A partire da oggi, venerdì 10 maggio, su tutte le reti tv Mediaset andrà in onda uno spot incentrato sulle parole del poeta libanese Khalil Gibran: “Mamma, la più bella parola pronunciata sulle labbra dell’umanità”. Queste parole esprimono, con semplicità e profondità, il valore e l’amore universale della figura materna, sottolineando il legame primordiale che ogni persona ha con la propria madre. Legame che trascende culture, lingue e generazioni.

Per la campagna ideata in occasione della “Festa della Mamma 2024” dalla Direzione Creativa del gruppo Mediaset, l’attenzione è stata rivolta maggiormente al ruolo che la figura materna rappresenta da sempre in una famiglia.

Mediaset: da sempre attenta alle occasioni e alle ricorrenze presenti in calendario

Mediaset, è da sempre attenta alle occasioni e alle ricorrenze presenti nel nostro calendario senza tralasciarne alcuna. Per volere dell’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, il gruppo televisivo ha da sempre sposato iniziative e celebrato ricorrenze, mettendo in atto una comunicazione fatta di immagini e parole che catturano l’attenzione del telespettatore e, riuscendo anche a regalare emozioni e riflessioni profonde.

Gli altri spot di quest’anno

Recentemente, in occasione per la festa del papà, Mediaset aveva realizzato degli spot pensati per celebrare tutti i papà. In quell’occasione uno spot vedeva protagonisti dei padri e dei figli in una sequenza di immagini di vita quotidiana. In una sorta di scambio di ruoli, i figli ringraziano i loro papà. In un altro spot, si proponeva un claim significativo: “Papà, il mestiere più bello e importante del mondo. Auguri a tutti i papà”.