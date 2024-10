In occasione della festa dei nonni, mercoledì 2 ottobre, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutti i nonni, d’Italia e non solo, con una campagna multipiattaforma dedicata.

Festa dei Nonni 2024, Mediaset celebra la dolcezza e la pazienza dei nonni

Da oggi, Mediaset, su tutte le reti tv, web e social, trasmetterà uno spot per celebrare e dire grazie ai nonni: alla loro dolcezza, pazienza, cura e attenzione. È una dedica a cuore aperto rivolta ai preziosi insegnamenti che con amore, ogni giorno, i nonni trasmettono alle nuove generazioni.

Con delle immagini di grandi alberi secolari, lo spot recita: “Grazie nonni. Per la vostra solidità. Per la vostra saggezza. Per la protezione che ci date. Grazie per essere le nostre radici e il nostro sostegno”.

Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, con queste parole vuole esprimere, con semplicità e profondità, il valore e l’amore universale di questa importante figura: “Tanti auguri, nonni”.

La festa dei nonni, il significato di questa festa

La Festa dei Nonni, celebrata ogni anno il 2 ottobre, è un’occasione speciale per rendere omaggio a quelle figure fondamentali che arricchiscono le nostre vite con affetto incondizionato, esperienza e saggezza. I nonni rappresentano un ponte tra passato e presente, custodi delle tradizioni familiari e del calore di casa.

Questa giornata è dedicata a riconoscere il loro ruolo insostituibile all’interno della famiglia e nella crescita dei nipoti, celebrando i momenti condivisi, i racconti tramandati e il sostegno che offrono ogni giorno. È un invito a dedicare del tempo ai nonni, a esprimere gratitudine per tutto l’amore e la dedizione che ci hanno dato, facendo sentire loro quanto sono apprezzati e amati.

Buona Festa dei Nonni 2024 a tutti coloro che hanno reso le nostre vite più belle con la loro presenza!