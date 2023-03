Dopo il successo della settimana scorsa, stasera, venerdì 31 Marzo, su Canale 5 in prima serata (inizio 21.20 circa), va in onda la seconda delle tre puntate totali previste di Felicissima Sera-all inclusive, lo show condotto da Pio e Amedeo. Gag divertenti, musica e grandi ospiti sono il “piatto forte” del programma, un varietà moderno di cui Pio e Amedeo sostengono brillantemente l’intelaiatura. Perché al di là e al di sopra di tutto ci sono loro, la cui irriverente e dissacrante comicità costituisce il perfetto trait d’union fra le varie esibizioni. Ecco chi parteciperà e affiancherà il duo comico nella serata.

Felicissima sera: in cosa consiste la trasmissione televisiva

In cosa consiste, in sostanza, Felicissima Sera-all inclusive? Come anticipato, si tratta di un varietà, ma rivisitato in chiave contemporanea. Non mancano tuttavia, alcuni elementi classici del genere.

I conduttori, con la loro nota ed apprezzata vis comica, si cimentano in una serie di esilaranti performance, sia da soli che con gli ospiti che, di volta in volta, si avvicendano. Tanta comicità quindi, ma anche musica ed intrattenimento a 360°. Tre ore di show tutte da godere che, fra l’altro, può contare anche sull’impatto visivo di bellissime scenografie.

Insomma, un grande spettacolo come da tempo non se ne vedevano più in tv.

Gli ospiti della serata

Tanti e dai nomi altisonanti, come sempre del resto, gli ospiti che interverranno a Felicissima Sera-all inclusive. Sul palco, a dare man forte a Pio e Amedeo, ci saranno il conduttore Gerry Scotti, i cantanti Antonello Venditti, Irama, Nina Zilli e Annalisa, la ballerina e showgirl, nonché moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo e l’ex calciatore Fabio Cannavaro.

Come si può notare, si tratta di una carrellata di ospiti davvero eterogenea, che spazia dalla musica allo sport. Certamente gli spunti e gli elementi per appassionare un gran numero di telespettatori ci sono tutti, non credete?