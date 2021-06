“L’Isola dei Famosi” è stata la sua occasione per farsi conoscere dal pubblico al di là dell’etichetta di “mamma di Giulia Salemi”. Fariba Tehrani è stata senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del reality. Diretta e senza peli sulla lingua, Fariba è finita spesso al centro delle polemiche tanto da aver creato delle divisioni tra i naufraghi. Ha dichiarato di non essersi piegata alle logiche del branco, di essere stata autentica e di aver pagato anche le conseguenze di questo comportamento. Dopo l’eliminazione, in un post pubblicato sui social, ha espresso il suo rammarico dichiarando di aver commesso un peccato e di aver smarrito la felicità. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Fariba ci ha spiegato cosa intendesse dire con quelle sue parole.

Si è detta delusa da Ubaldo Lanzo che l’ha definita un’abile stratega e a tal proposito ha voluto replicare alle sue accuse togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Ha poi commentato il comportamento di Awed dal quale si è sentita tradita. Poi si è detta pentita per aver nominato Miryea Stabile.

Chi ha preso le sue difese in studio e l’ha sempre sostenuta in questo percorso è stata la figlia Giulia Salemi. Fariba ha raccontato che proprio Giulia ha sofferto molto per le ingiustizie che lei ha subito. Parlando invece del futuro e di un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, Fariba ha dichiarato di volersi prendere del tempo dopo l'”Isola dei Famosi”: “Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa”. Alfonso Signorini accoglierà questo appello?

Fariba Tehrani, l’intervista

Fariba, cosa ti aveva convinta a partecipare all’Isola dei Famosi?

Sono stata chiamata a sorpresa per partecipare all'”Isola dei Famosi”. Essendo una persona istintiva, ho colto al volo questa opportunità. Ho chiuso il centro estetico e sono partita. Devo confessare che dopo il malinteso che si era creato in seguito alla partecipazione di mia figlia al Grande Fratello Vip, per due anni ho rifiutato di partecipare alle trasmissioni televisive perché spesso l’argomento principale diventava mia figlia Giulia Salemi. Uno dei motivi che mi ha spinta a partecipare al reality è stato quello di farmi conoscere come Fariba e non come mamma di Giulia Salemi.

Prima di partire per questa esperienza cosa ti spaventava di più?

Sono una donna psicologicamente forte e avrei abbandonato il reality solo per motivi importanti di salute. Non mi spaventava neanche la convivenza perché nella mia dura vita passata ho imparato ad adattarmi alle situazioni.

Dopo l’eliminazione, sui social in un post hai scritto di avere commesso un peccato e di aver smarrito la tua felicità. Cosa intendevi dire? C’è stato qualcosa che ha minato la tua serenità?

Durante il mio percorso, sotto le continue pressioni degli altri naufraghi, ho perso il sorriso e la leggerezza. Ho attraversato quattro diverse fasi. Mi sono trovata bene a Parasite Island. Peccato però che, appena arrivata dai primitivi, la persona a cui più mi ero affezionata, mi ha voltato le spalle e per arruffianarsi il gruppo non mi parlava più pur sapendo che loro erano contro di me. Ha fatto lo stesso anche con Brando Giorgi e Vera Gemma. Prima di partire avevo provato a pelle una strana sensazione tanto che dopo due giorni che ci eravamo conosciuti glielo feci presente. Durante la permanenza su Parasite Island però ci eravamo avvicinati e mi ero sentita in difetto per averlo giudicato male. Ad oggi invece ho capito che dovevo dare retta alla prima sensazione che avevo provato. Mi ero affezionata tanto a lui e gli volevo bene. Lui mi ha definito un’abile stratega senza sapere che per me è un complimento. Non ho però questo dono. Se io lo fossi stata mi sarei alleata con il gruppo facendo la ruffiana come molti hanno fatto, senza manifestare un senso di protezione nei confronti di Brando e Vera che erano stati esclusi. Chi li difendeva era odiato dal gruppo. Vera mi ha aperto gli occhi quando mi ha detto che se avessi superato l’ennesimo televoto tutti mi sarebbero diventati di colpo amici. E infatti così è stato perché Ubaldo ha cambiato atteggiamento nei miei confronti. Pur rendendomi conto che il suo comportamento era falso, l’ho perdonato continuando a volergli bene. Gli faccio i miei complimenti perché il vero stratega è stato lui. Su Parasite Island lui mi confidò di non voler arrivare in finale ma di voler restare otto settimane per non perdere le ospitate nei salotti televisivi. Si era fatto i calcoli. Bravo Ubaldo ce l’hai fatta. Ti auguro il successo lavorativo che desideri.

Tu stessa hai dichiarato di sentirti attaccata dal branco. C’è qualcuno che ha superato il limite?

Non ho mai attaccato nessuno pur avendone motivi validi. Anche quando ho notato comportamenti non leali da parte degli altri naufraghi me lo sono tenuto per me per evitare discussioni. Nel momento però in cui è stato trovato il pretesto per attaccarmi mi sono difesa con garbo. Ho cercato di darmi da fare in ogni modo e infatti per questo venivo spesso scambiata per una esibizionista e stratega. Per questo motivo, dall’inizio i Primitivi hanno cercato di mettermi un freno. Mi sono fatta in quattro poi per gli arrivisti svolgendo mansioni dalla mattina alla sera per farli riposare e prendere il sole. Il mio unico rimpianto è di aver fatto troppo per gli altri mentre dovevo godermi di più la natura. Dopo un periodo di tregua iniziale, gli arrivisti invece di ringraziarmi mi hanno buttato il fango addosso mettendomi in cattiva luce. Nelle clip che venivano mostrate e che erano state tagliate per i tempi televisivi veniva fuori solo la Fariba rompiscatole. Non si vedeva però la parte in cui loro parlavano per ore mentre io mi affannavo nelle diverse mansioni. Quando poi sono tornata dai Primitivi, Andrea e Valentina si sono molto avvicinati a me tanto che mi hanno chiesto di ripartire da zero. Anche Ignazio che si era aggiunto al gruppo era affettuoso nei miei confronti.

In studio ti sei complimentata per la vittoria di Awed ma lo hai anche rimproverato. Ti sei sentita tradita da lui? Cosa non hai apprezzato del suo comportamento?

Awed è una delle persone che mi è entrata da subito nel cuore. Gli ho voluto bene dall’inizio. Mi faceva tenerezza tanto che gli offrivo anche del cibo perché era dimagrito troppo. Ora ho visto un video in cui lui metteva in dubbio il fatto che io facessi quei gesti per evitare la nomination da parte sua. Dopo la sua nomination sono rimasta coerente manifestando affetto nei suoi confronti. Gli sono stata di conforto tante volte e gli avevo anche detto che avrebbe vinto. Lui da simpatico napoletano aveva anche fatto un gesto scaramantico (ride). Dopo un iniziale momento di avvicinamento, si è però alleato con il gruppo dei Primitivi tanto che tutti mi hanno mandato in nomination. Awed cercava dei pretesti per attaccarmi ma io non gli rispondevo per evitare di dargli soddisfazione. Ho sofferto tanto per il suo comportamento perché non me l’aspettavo. Pensa che il giorno prima della nomination, mi aveva confidato di volermi ogni giorno più bene e di essersi affezionato a me. Dopo la nomination, ha voluto chiarirsi e quando gli ho confidato di essere rimasta basita per il suo comportamento mi ha rivelato che mi aveva detto una bugia dicendo di volermi bene. Io sono scoppiata a piangere perché avevo creduto alle sue parole. L’ho perdonato però perché ho capito che il suo comportamento era una strategia e che non aveva nulla di personale con me. Basti vedere cosa è successo in finale con Valentina Persia e Matteo Diamante.

Dopo questa esperienza, hai potuto riabbracciare tua figlia Giulia. In queste settimane è intervenuta in tua difesa ma ti ha anche criticata. Lei ha dichiarato che tu avresti sbagliato a nominare Miryea. Sei del suo stesso pensiero? Pensi di aver commesso un errore?

Non avrei mai voluto nominare Miryea. Avevo poco tempo per decidere e mi sentivo confusa visto che chi volevo nominare aveva ricevuto l’immunità. In quei momenti mi sono venuti in mente quattro motivi per nominare lei. Nei giorni prima della nomination, Andrea e Rosaria hanno iniziato a dirmi che Miryea era una stratega. Mi avevano fatto capire che il suo avvicinamento era dettato da interesse. Anche Angela Melillo mi aveva confidato che lei faceva finta di essere ingenua e che era la più furba di tutti. Negli ultimi giorni, avevo poi scoperto che Miryea aveva coperto Un comportamento ingiusto nei confronti degli altri che pativano la fame. Erano rimasti Awed, Valentina e Ignazio. Non mi sono sentita di nominarli perché si erano avvicinati a me. Ho capito solo dopo che la loro era una strategia per evitare di essere nominati. Sapevo che tutti avrebbero nominato Miryea che sarebbe andata in ogni caso in nomination così volevo bruciare il mio voto. Non pensavo che gli altri mi avrebbero nominata quindi avevo detto ai miei sostenitori di salvare Miryea. Ho provato una grande delusione per il fatto di aver creduto ancora una volta a quelle persone che già una volta si erano comportate male.

All’uscita del reality hai ritrovato tua figlia Giulia. Cosa ti ha detto? E’ stata soddisfatta della tua avventura?

Non vedevo Giulia da tanto tempo perché prima che io partecipassi all'”Isola dei Famosi” lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Tremavo dalla felicità quando l’ho rivista. Lei è stata orgogliosa di me e della donna che sono. Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate. Ho sofferto anche io quando nel corso delle puntate al Grande Fratello Vip non venivano mostrate le parti più belle che riguardavano Giulia.

Dopo “L’Isola dei Famosi” ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip?

Rispetto all'”Isola dei Famosi”, il “Grande Fratello Vip” sarebbe una passeggiata. In questa esperienza è uscita la Fariba trascurata, da vera naufraga. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa.