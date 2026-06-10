Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella terza settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.

Far Away, trame episodi al 19 giugno: il messaggio di Boran

Izzet rivela a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli aveva dato una chiavetta USB da consegnargli nel caso in cui gli fosse capitato qualcosa. Cihan decide di vedere cosa contiene, e trova un videomessaggio registrato dal fratello poco prima di morire.

Nel video Boran gli affida una missione chiara: proteggere Alya e il piccolo Deniz, arrivando persino a dire che vorrebbe vederli sposati per garantire alla sua famiglia un futuro sereno.

Alya accusata di aver sparato a Cihan nelle prossime puntate Far Away

Alya intanto, continua la sua battaglia legale per riottenere la custodia del figlio e si confronta con l’avvocato Bahadir. La situazione prende una brutta piega quando si scopre che Sadakat l’ha denunciata per avere sparato a Cihan.

Nel corso dell’inchiesta, il ragazzo conferma i fatti, ma sorprende tutti affermando di essere disposto a ritirare la denuncia se Alya accetterà di sposarlo.

Mentre Cihan agisce di conseguenza al videomessaggio del fratello Boran, Alya vede in quella mossa una sorta di ricatto e rifiuta. Per la donna, quel matrimonio rappresenterebbe una nuova “prigione”.

Mentre Sadakat fa pressioni su di lei, spingendola ad accettare la proposta di Cihan, il piccolo Deniz soffre moltissimo la mancanza di sua madre.

Alya riesce a evitare l’arresto: news Far Away

Nonostante la sua ostinazione a non volersi piegare alle richieste di Cihan, Alya riesce a evitare l’arresto. Il tribunale la rimette in libertà, con la clausola che le impedisce di lasciare il Paese fino al termine del processo.

Mentre lo scontro con Cihan si fa sempre più teso – con lui che afferma che il solo modo per proteggerla sia il matrimonio – il piccolo Deniz rischia di assistere all’arresto della madre, in una circostanza che secondo la donna è stata orchestrata da Sadakat.

La decisione di Nare sembra aprire uno spiraglio: decide di tornare a casa insiema a Ozkan, e portare con sé anche Alya e Deniz. Cihan però, afferma di essere disposto a riconsegnare il piccolo alla madre solo se lei accetterà di ascoltare le sue ragioni. Sadakat non prende affatto bene la decisione del figlio, ma lui le ricorda che il matrimonio con Alya rappresenta l’ultima volontà di Boran.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Halis informa Cihan che alcune aziende stanno pensando di interrompere i loro rapporti d’affari con gli Albora, e di proseguire i rapporti commerciali con Sahin. Cihan si fida dell’amico, ma ciononostante decide di tenerlo d’occhio.

Cihan invita Alya a cena e le rifa la proposta di matrimonio. La donna rifiuta ancora una volta e lascia il ristorante turbata. Tornata a casa si sfoga con Nare, e la loro conversazione viene udita da Ozkan, che riferisce quanto ha sentito a Bahadir. L’avvocato a sua volta la riferisce a Demir, che intravede una possibilità. L’uomo chiede un incontro ad Alya e lei accetta, ma una serie di circostanze fortuite fanno sì che anche Cihan venga a sapere dell’incontro. L’uomo si presenta lì e aggredisce Demir, ferendosi a una mano.