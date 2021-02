Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: i motivi? L’uso dei social. Guai in vista per Fabrizio Corona, che sta scontando la sua pena ai domiciliari. È stata chiesta, infatti, la revoca ai domiciliari per l’uso dei social.

Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere: motivo? l’uso dei social network

Il giudice di Sorveglianza ha proposto la revoca del “differimento pena”, perché Fabrizio Corona avrebbe continuato ad usare i social network, nonostante gli fossero stati vietati. L’ultima parola, tuttavia, toccherà al collegio nell’udienza fissata per l’8 marzo 2021.

Sarà il collegio di giudici di Sorveglianza nell’udienza dell’8 marzo a decidere se Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere oppure continuare a scontare la pena ai domiciliari. Il giudice di Sorveglianza Marina Corti ha proposto, infatti, la revoca del “differimento pena” e quindi il ritorno in carcere di Corona, ora in detenzione domiciliare.

Cosa accadrà dunque? L’udienza per decidere le sorti di Corona in merito alla sua detenzione, nuovamente in carcere o a casa, è fissata in un’unica udienza per l’8 marzo.

La richiesta di revoca dei domiciliari per Fabrizio Corona

La richiesta del giudice Corti arriva dopo che lo scorso autunno aveva diffidato l’ex fotografo dal partecipare a programmi tv. L’ultima apparizione televisiva di Fabrizio Corona è stata a Live non è la d’Urso, di Barbara d’Urso e una settimana dopo a Non è l’Arena di Massimo Giletti.

A Live non è la D’Urso, però, Corona fu stoppato dalla conduttrice e non potette concludere il suo intervento. Ma lo rivedemmo la domenica successiva, il 15 novembre, ospite dal suo amico Massimo Giletti, che già lo aveva ospitato in passato.

Corona proprio in virtù delle restrizioni a cui ha dovuto sottoporsi, ha nuovamente sbagliato contravvenendo ad una precisa disposizione di non usare i social network. Così dopo la diffida, ora è arrivata anche la revoca ai domiciliari: nel 2019, Corona a causa della sua riconosciuta patologia psichiatrica era stato trasferito prima in una casa di cura e poi sottoposto ai domiciliari. L’otto marzo questa situazione potrebbe ribaltarsi, e per l’ex re dei paparazzi si potrebbero aprire nuovamente le porte del carcere di San Vittore.

Corona torna in carcere?

Che dire? Non c’è pace per quest’uomo che inesorabilmente divide l’opinione pubblica tra chi pensa che sia vittima di un abuso giudiziario e un accanimento senza uguali, ed altri invece, che condannano fermamente il suo operato, il suo modo di essere e il suo modo di porsi. Non c’è dubbio che un pò di accanimento ci sia stato ma, ammettiamolo Corona non ha un carattere facile.

Il personaggio Corona ha ormai fagocitato l’uomo Fabrizio e qualche spiraglio di buon senso e amore viene fuori solo in relazione all’amore assoluto che ha per il figlio Carlos.

Ci auguriamo che l’otto marzo si decida di lasciare Corona ai domiciliari ma da quello stesso momento il buon Fabrizio imparasse una buona volta a vivere serenamente, lontano dai social e dall’esposizione mediatica, almeno fino a quando gli viene vietato.