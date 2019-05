Scandalo a luci rosse a Superviventes, l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi. Protagonista Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nicole Mazzocatto. Le immagini stanno facendo il giro del mondo e in Italia sono diventate virali in poco tempo. Di seguito riportiamo tutto quello che è successo tra Fabio Colloricchio e la naufraga Violeta Mangrinan.

Fabio Colloricchio, scandalo a luci rosse a Superviventes

Si accende la passione a Superviventes, forse anche un po’ troppo. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si sono resi protagonisti di uno scandalo a luci rosse. Le immagini stanno facendo il giro del mondo e sul web molti sono indignati del loro atteggiamento. I due protagonisti dell’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi hanno consumato la loro passione davanti alle telecamere. I movimenti e i gemiti sono stati mandati in onda nel daytime del reality show. Fabio Colloricchio non ha fatto una bellissima figura.

Chi è Fabio Colloricchio?

Fabio Colloricchio è divenuto famoso in Italia grazie al programma Uomini e Donne. Il ragazzo fu prima corteggiatore di Teresa Cilia ed in seguito da non scelta passò a tronista. Fabio scelse Nicole Mazzocatto, con la quale ha trascorso alcuni anni della sua vita. I due, dopo essersi lasciati, hanno intrapreso strade diverse. Nicole continua a lavorare in Italia e figura in alcuni spot pubblicitari; Fabio Colloricchio, invece, ha deciso di gettarsi in questa nuova esperienza. A Superviventes ha fatto subito parlare di sé per via della relazione con Violeta Mangrinan, giunta fidanzata sull’isola.

Adesso, però, l’ex tronista sta facendo troppo parlare di sé e anche in modo negativo. Le immagini scabrose hanno fatto il giro del mondo e sul web quasi tutti si sono indignati. Non sappiamo quali risvolti avrà la vicenda, ma l’opinione pubblica si è indignata molto per i fatti accaduti sull’isola di Superviventes.