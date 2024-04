Il Fabbricante di Lacrime sbarca su Netflix. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Erin Doom, è uno dei titoli più attesi di questo mese di Aprile. Basti pensare che nel 2022 è stato il libro più venduto in Italia e ha raggiunto la popolarità anche grazie al passaparola sui social. Vediamo insieme di che cosa parla e chi sono gli attori protagonisti.

Fabbricante di Lacrime: di cosa parla il film tratto da un romanzo

Una nuova storia d’amore tra adolescenti sta per fare breccia nel cuore di molti. Il Fabbricante di Lacrime ha conquistato i lettori italiani e quelli di tutto il mondo con la sua storia tormentata che vede i protagonisti legati da un filo rosso. Ora la trasposizione cinematografica del libro è pronta ad arrivare su Netflix, da giovedì 4 aprile 2024.

Ma di cosa parla il Fabbricante di Lacrime? Tutto parte dalle mura del Grave, un orfanotrofio in cui Nica (interpretata dall’attrice Caterina Ferioli) è cresciuta. Qui tra i bambini rimasti soli si era diffusa una leggenda, quella appunto di un Fabbricante di Lacrime: un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Con il passare del tempo Nica cresce e a 17 anni viene adottata dai coniugi Milligan.

Non è però l’unica ragazza portata via dall’orfanotrofio, si troverà infatti a condividere le mura di casa con Riger, un orfano inquieto e misterioso. Rigel (interpretato da Simone Baldasseroni, conosciuto come Biondo, ex cantante di Amici17) è intelligente, suona il pianoforte e il suo fascino ammalia chi lo guarda. La loro convivenza sembra impossibile ma i due sono destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. E all’amore non si può sfuggire.

Il cast del film

Il Fabbricante di Lacrime è una produzione Colorado Film, prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai e scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, che ne è anche il regista. Nel cast troviamo oltre ai due protagonisti, Caterina Ferioli e Simone Baldesseroni, anche Ricky Passarella (Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel).