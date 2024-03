Everywhere I go – Coincidenze d’Amore è la nuova soap turca disponibile su Mediaset Infinity a partire da venerdì 1° marzo. Ogni giorno – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma sarà reso disponibile un nuovo episodio della nuova serie turca. Cosa accadrà nelle prime puntate della romantic comedy a tinte thriller, in onda nella settimana dal 9 al 15 marzo? Scopriamolo insieme.

Everywhere I go, Coincidenze d’Amore, trame al 15 marzo

Demir – ancora una volta – si trova a sostenere Selin, poiché sente il peso di averle mentito. Ma anche la coscienza della ragazza continua a tormentarla, e per cercare di metterla a tacere lei si prepara a confessare tutto.

Il sentimento che li lega si fa sempre più profondo, e la festa di compleanno a sorpresa organizzata per Selin potrebbe dare una svolta, mettendo in pericolo i segreti che entrambi hanno nascosto.

Spoiler Everywhere I go, Coincidenze d’Amore

Durante la festa di compleanno a sorpresa, Selin suda copiosamente mentre cerca di nascondere i segreti che riguardano Demir. I suoi propositi vengono però messi in pericolo quando la ragazza si ritrova faccia a faccia con un ospite molto pericoloso.

Quando Demir scopre che Alara ha scoperto il loro segreto, decide di fare la sua mossa. Mentre Selin e Demir continuano ad avvicinarsi, arriva la confessione inaspettata di lei che lo spinge a prendere una decisione.

Demir arrabbiato con Selin nelle prossime puntate Everywhere I go

Demir scopre che Vedat è innamorato di Selin e si arrabbia con lei perché è convinto che mentendo la ragazza abbia causato tutto questo.

Demir vede nella presentazione a Parigi un’opportunità per scappare e concedersi qualche momento di riflessione lontano dalla giovane. Selin – da parte sua – non riesce a capire la reazione del ragazzo e non può accettare che andrà con Alara.

Mentre Alara fa molti progetti sull’imminente viaggio a Parigi, Vedat nota che Demir si sta allontanando da Selin e lo chiama per un confronto.

Everywhere I go, trame puntate al 15 marzo

Demir e Selin hanno un’intensa conversazione riguardo al viaggio a Parigi, o meglio sul piano di vacanza di due giorni di Alara. Ma stavolta è invitata l’intera compagnia e alla festa – dove ognuno porta i propri ospiti speciali – la competizione tra Selin e Alara si intensifica.

Quando Demir e Selin capiscono che tra loro sta nascendo qualcosa di veramente profondo, i due si trovano ad affrontare il loro primo esame. Il divieto di relazioni all’interno dell’azienda impone a Demir una scelta tra i suoi principi e i sentimenti che prova.

Mentre Demir cerca di prendere una decisione, l’umore di Selin oscilla tra la speranza e la preoccupazione per il futuro della sua relazione. Comese tutto questo non bastasse, tra loro c’è sempre la presenza “ingombrante” di Alara, che decide di fare un’ultima mossa per allontanarli. Con il piccolo stratagemma che ha in mente, la ragazza attiva inconsapevolmente un problema più grande.