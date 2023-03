Sono stati annunciati i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool, in Inghilterra, dal 9 al 13 maggio. Saranno l’attrice Hannah Waddingham (star della premiata serie tv “Ted Lasso”), il presentatore Graham Norton e le cantanti Julia Sanina e Alesha Dixon. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla manifestazione canora e chi la seguirà per L’Italia.

L’Eurovision Song Contest 2023 da Liverpool: ecco i conduttori

Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina condurranno l’Eurovision Song Contest da Liverpool, in Inghilterra, dal 9 al 13 maggio. Manca sempre meno alla sessantasettesima edizione dell’Eurovision Song Contest dove a rappresentare l’Italia ci sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Due vite”.

Martedì 9 maggio si alzerà il sipario sull’Eurovision Song Contest 2023 da Liverpool. Come sapete il Paese vincitore della scorsa edizione è stata l’Ucraina: la band Kalush Orchestra, con il brano Stefania, ha raggiunto il primo posto. Al secondo gradino del podio, invece, il Regno Unito con il brano “Space Man”, cantato da Sam Ryder. Quindi, a causa della guerra con la Russia, l’Ucraina non potrà ospitare la manifestazione. Si è optato dunque per l’Inghilterra come sede dell’evento, in onore al secondo classificato.

Eurovision Song Contest da Liverpool, annunciati i conduttori dall’Italia: ecco chi sono

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha ricordato che il vincitore della kermesse festivaliera, Marco Mengoni rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell‘Eurovision Song Contest 2023.

It's a sì! 🙌 Marco Mengoni will represent Italy 🇮🇹 with Due Vite at #Eurovision2023 ➡️ https://t.co/CPKNGGR3fa pic.twitter.com/mJIWhtmDo3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 12, 2023

Ed inoltre Amadeus, ha reso noto che alla conduzione, per quanto riguarda l’Italia ci saranno nuovamente: Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico.

🇮🇹Amadeus confirma en #Sanremo2023 la cobertura de la RAI para #Eurovisión2023: RAI2 emitirá las semifinales y la gran final se emitirá en RAI1. Además, Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico y Cristiano Malgioglio serán los encargados de comentar el festival para la RAI. pic.twitter.com/hzCNIhOamV — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 8, 2023

La prima semifinale – martedì 9 maggio – dell’Eurovision Song Contest vedrà sul palco:

Croazia,

Irlanda,

Lettonia,

Malta,

Norvegia,

Portogallo,

Serbia,

Azerbaigian,

Repubblica Ceca,

Finlandia,

Moldavia,

Israele,

Moldavia,

Olanda,

Svezia,

Svizzera.

La seconda semifinale – giovedì 11 maggio – dell’Eurovision Song Contest vedrà sul palco:

Armenia,

Belgio,

Cipro,

Danimarca,

Estonia,

Grecia,

Islanda,

Romania,

Albania,

Australia,

Austria,

Georgia,

Lituania,

Polonia,

San Marino,

Slovenia.

La nazione vincitrice, ovvero l’Ucraina, e le Big 5, cioè l’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, accederanno direttamente alla finale di sabato 13 maggio. Le semifinali del prossimo 9 ed 11 maggio andranno in onda su Rai 2 (e non più su Rai 4). Mentre la finale del 13 sarà trasmessa, in prima serata, su Rai 1.