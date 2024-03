L’Eredità ha deciso di omaggiare Sanremo e i 70 anni dalla nascita della tv, con due puntate speciali e concorrenti vip. Il quiz show vedrà personaggi del mondo dello spettacolo mettersi in gioco nel corso del programma e rispondere ad alcune domande legate alla storia del Festival e della tv. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti della prima puntata.

Eredità speciale Sanremo: chi sono i concorrenti della prima puntata

La Rai ancora una volta ha deciso di ricorrere ad una sua trasmissione di successo per rendere omaggio alla storia della televisione che compie 70 anni. Dopo Carlo Conti con “Tale e quale Sanremo” e “Rischiatutto70” e Massimo Giletti con “La tv fa 70”, è ora il turno di Marco Liorni. Il conduttore sarà alla guida di due puntate speciali dell’Eredità, la prima interamente dedicata al Festival, si chiamerà ‘Serata Sanremo‘. L’appuntamento è previsto per sabato 16 marzo in prima serata su Rai 1.

Ma chi saranno i concorrenti vip che parteciperanno a l’Eredità – Serata Sanremo? Come anticipato da Davide Maggio, ci saranno alcuni personaggi che hanno fatto la storia della kermesse musicale sia come cantanti in gara che direttori d’orchestra e ospiti. A mettersi in gioco sono Beppe Vessicchio, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri, Marisa Laurito, Max Giusti ed Elisabetta Gregoraci. Ci sarà anche la partecipazione di Massimo Ranieri e Loretta Goggi

Come spiegato da Marco Liorni a Tv, Sorrisi e Canzoni, il format del programma è stato leggermente modificato per la prima serata:

“Le domande, che spesso partiranno da filmati delle Teche Rai, ci daranno l’occasione di inserire elementi di spettacolo. Avremo le canzoni, il balletto e ospiti speciali. E tornerà anche il gioco della “Scossa”.

Protagonista indiscussa della scossa era Giovanna Civitillo che conobbe Amadeus proprio a l’Eredità.

Il secondo speciale de L’eredità

La seconda puntata speciale de L’eredità, probabilmente dedicata alla storia della tv, andrà invece in onda sabato 26 marzo. In entrambe le puntate, immancabile è il gioco finale della ghigliottina. Il montepremi accumulato nel corso gioco finale sarà interamente devoluto in beneficenza in favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).