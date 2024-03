Quando è prevista la prima puntata di Endless Love in Italia? La data di debutto è stata resa nota nei giorni scorsi dai vertici Mediaset e i tantissimi fans delle dizi turche potranno trovare questa nuova avvincente storia d’amore a partire da pochi giorni.

Endless Love, la serie turca dei primati, arriva su Canale 5, ecco da quando

La nuova soap opera turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – si prepara a sbarcare nel daytime di Canale 5. Il primo episodio di Endless Love andrà in onda il prossimo lunedì 11 marzo a partire dalle 14.10.

Dopo l’incredibile successo di Terra Amara i vertici Mediaset hanno infatti deciso di puntare su un’altra serie turca di successo. I numeri per “rimpiazzare” le vicende degli Yaman e conquistare i fans della rete ammiraglia Mediaset ci sono tutti. Non solo Endless Love è stata trasmessa in oltre 110 Paesi, ma è anche l’unica dizi turca ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali, tra cui l’International Emmy Award nel 2017, come Miglior Soap.

Un successo internazionale

Doppiata in più di 50 lingue, vede tra i suoi protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül, gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination agli Emmy come Migliori Attori. I due interpretano rispettivamente Kemal Soydere e Nihan Sezin nella soap, un ragazzo di origini umili e una giovane donna che viene da una famiglia benestante. Un incontro casuale fa scoccare quella scintilla che porta inevitabilmente i due protagonisti ad affrontare una serie infinita di avversità.

Un cast incredibile per Endless Love

Endless Love vanta un cast davvero incredibile. Oltre ai già citati Burak Özçivit e Neslihan Atagül – che interpretano i due personaggi principali – nella serie TV turca ritroveremo anche alcuni volti già noti al pubblico italiano. Tra questi ricordiamo Kerem Alisik – l’attore che ha interpretato Fekeli in Terra Amara – e Ruzgar Aksoy, che nella stessa soap ha “vestito” i panni di Ercument.

Molti fans delle serie TV turche non faticheranno poi a riconoscere in Melisa Aslı Pamuk l’attrice che ha interpretato Setenay in Dreams and Realities.

Tutti pronti a scoprire questa nuova avvincente trama? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla dizi turca che – a partire da lunedì 11 marzo – troveremo nel daytime di Canale 5 e che promette di conquistare il cuore di tantissimi fans.