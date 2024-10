Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nel corso degli appuntamenti autunnali scopriremo che la morte di Ozan racchiuderà molti misteri da svelare.

Zeynep nei guai nelle prossime puntate Endless Love

Per la giovane Soydere le cose non si metteranno affatto bene. Nel corso dei prossimi episodi non sarà solo la madre Fehime a sapere che la ragazza avrà una relazione con Emir. La sua love story sarà resa pubblica, e ciò le causerà molti problemi.

Più avanti un altro segreto – ben più macabro – verrà alla luce: Zeynep ha ucciso Ozan dopo che lui, a causa di alcune foto inviategli in carcere, ha scoperto della relazione tra la moglie con Kozcuoğlu.

Grazie a dei video di sorveglianza che avranno ripreso il momento in cui Zeynep soffocherà Ozan con un cuscino, la sorella di Kemal sarà smascherata e accusata dell’omicidio del marito. Tuttavia questa storyline promette nuovi colpi di scena: la verità non sarà quella che mostreranno le telecamere.

Anticipazioni Endless Love: chi ha davvero ucciso Ozan?

Tutto sembrerà indicare che Zeynep abbia davvero ammazzato il marito soffocandolo, e lei stessa sarà sicura che le cose siano andate davvero così. In realtà però in questa complicata vicenda le cose non saranno andate affatto come sembra.

In un primo momento a pagare le conseguenze di questo gesto sarà Tarik, che si sacrificherà per salvare la sorella dalla prigione. Per salvare la sorella, Soydere non esiterà a recarsi nella stanza di Ozan e appenderlo al soffitto, sperando in questo modo di avvalorare la tesi del suicidio. I sensi di colpa lo dilanieranno, e alla fine dovrà rassegnarsi a passare il resto dei suoi giorni in una cella.

La verità sulla morte di Ozan: colpo di scena a Endless Love

Tuttavia né lui né Zeynep avranno responsabilità nella morte di Sezin. Dopo che Zeynep se ne sarà andata dal capezzale del marito infatti, entrerà una terza persona. Si tratterà di un sicario ingaggiato da Asu incaricato di iniettare all’uomo una dose letale di veleno. La sorella di Emir non esiterà a ordinare la morte di Sezin per vendicarsi su Nihan, che le avrà rubato il cuore di Kemal.

Il suo gesto avrà finito per “sacrificare” non solo il gemello di Nihan, ma anche il fratello dell’uomo che ama. Come reagirà Kemal davanti a questa nuova verità sulla morte di Ozan? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Endless Love.