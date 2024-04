La serie tv turca Endless Love è giunta alla quinta settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 13 al 19 aprile nel daytime di Canale 5 assisteremo alla preoccupazione di Emir, che sembrerà non riuscire a contattare la moglie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 13 al 19 aprile

Emir cerca di mettersi in contatto con la moglie, ma lei ha il telefono spento. Dopo aver appreso da Asu che Nihan si era recata alla fondazione “Figli del sole” Emir va immediatamente alla struttura. Arrivando lì nota una deviazione non ben segnalata, che induce all’errore molti automobilisti con una segnaletica sbagliata per proseguire sulla strada principale.

Emir prende la decisione di ripercorrere lo stesso tragitto fatto da Nihan, e giunge alla baita abbandonata in cui – poche ore prima – la moglie e Kemal si sono rifugiati. L’uomo rimprovera Ozan accusandolo di aver esagerato, dato che ha dato fuoco alla barca di Salih. Al tempo stesso però si complimenta con lui, riconoscendogli il merito di aver agito per raggiungere i suoi obiettivi.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Nihan nota la bruciatura di Ozan

Nihan osserva i due mentre confabulano e si agita, perché percepisce la sensazione che il marito stia manipolando il fratello. I suoi sospetti si fanno più forti quando nota che Ozan tenta di celarle una bruciatura sul palmo della mano.

In seguito – quando Nihan incontra Salih – viene a sapere dell’incendio e ricollega i fatti. La donna scopre così che è Ozan l’autore del rogo.

Senza parole lo supplica di lasciar stare Zeynep e di non farsi manipolare da Emir.

Nihan ha il sospetto che sia stato Emir a chiedere a Ozan di incendiare la barca, e rivela i suoi sospetti a Kemal. L’uomo nel frattempo firma i documenti preparati dalla società di consulenza di Rashid. Subito dopo Nihan ascolta una chiamata di Emir. Kemal scopre che la società di consulenza di Rashid non esiste. Questo lo pone in una situazione delicata, nella quale rischia l’arresto per aver firmato dei documenti illegali. Nihan riesce a mettere le mani sui documenti che intrappolerebbero Kemal e li fotocopia di nascosto.

Endless Love, spoiler al 19 aprile

Salih cerca di persuadere il suo migliore amico a dimenticare Nihan. Se da un lato Kemal nutre la convinzione che la donna non sia sincera, dall’altro avverte che non mente. La sua amata ha accettato di sposare Emir solo perché costretta a farlo.

Onder e Vildan ricevono un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla, pronta a tutto per far valere il suo diritto a rilevare una quota della società della sorella. Poco dopo Kemal minaccia Onder di rivelare i segreti del suo passato se lui non abbandonerà la causa contro Leyla. Onder a quel punto cerca di convincere la moglie per proteggere i figli, ma Vildan non ha affatto intenzione di mollare.

Endless Love, cos’altro accade?

Banu chiede a Nihan di lasciare Emir, in modo da permettergli di stare con lei. Subito dopo gli rivela di essere in dolce attesa, ma lui la costringe – con tanto di minacce – ad abortire.

Ozan continua a telefonare a Zeynep, ignorando le richieste della giovane che non vuole essere ricontattata. Dopo aver ascoltato una telefonata tra loro, Tarik decide di punire sua sorella, che non potrà più uscire di casa senza di lui.

Kemal prende la decisione di contrattaccare Emir. Desidera parlare direttamente con il padre di quest’ultimo, rivelando i tanti imbrogli del figlio.

Endless Love su Canale 5

Vi ricordiamo che la nuova soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.