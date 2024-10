L’amata soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna a tenerci compagnia oggi – giovedì 17 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:51 circa? Riflettori puntati su

Endless Love, trame serali del 17 ottobre

Kemal riuscirà a intrufolarsi in casa di Emir giusto in tempo per poter salutare Nihan. In questa occasione Soydere riuscirà a impossessarsi di un capello della piccola Deniz: un elemento più che sufficiente per poter fare la prova del DNA e scoprire – una volta per tutte – se sia davvero lui il padre della piccola.

Ormai da tempo Kemal sospetterà che Deniz sia sua figlia, e con quel capello potrà finalmente trovare tutte le risposte ai suoi dubbi. Il test riuscirà a dimostrare senza ombra di dubbio quello che l’ingegnere avrà sempre sospettato: lui è il padre di Deniz!

Nihan si allontana: anticipazioni Endless Love puntate serali

Subito dopo aver salutato Kemal, Nihan prenderà la bambina e si allontanerà, dirigendosi verso una località segreta. Emir tuttavia si stancherà presto di questa “lontananza forzata” e deciderà di raggiungere la moglie e la piccola Deniz.

Endless Love, il finale di stasera giovedì 17 ottobre

Nell’ultimo episodio previsto stasera vedremo Galip fare un terribile errore. L’uomo deciderà di cedere alla figlia Asu le sue quote della Kozcuoğlu Holding, ignaro che questo gesto avrebbe permesso a Kemal di diventare – insieme alla moglie – azionista di maggioranza della società.

Mentre Asu pretenderà di avere un ufficio tutto suo, Galip – ormai disoccupato – deciderà di recarsi a far visita alla moglie Mujigan, che dopo anni di coma sembrerà iniziare a “risvegliarsi”. Sarà Eda a vedere la donna sbattere le palpebre, e correrà immediatamente a dirlo a Emir.

Il risveglio di Mujigan potrebbe rappresentare un grosso pericolo per Galip, e l’uomo correrà ai ripari cercando di farle un’iniezione calmante. Tuttavia Eda vedrà cosa intenderà fare e lo bloccherà.

Nel frattempo Kemal riuscirà a rintracciare la pittrice e le rivelerà la sua intenzione di portare via Deniz da Emir. Dopo una serie di accuse a vicenda – durante le quali Soydere rinfaccerà alla donna di avergli nascosto la verità sulla bambina, e lei gli ricorderà che ha rifiutato di vederla quando era in carcere – i due cercheranno una soluzione che possa andare bene a entrambi.