Prosegue la scalata di Emma Marrone. Dopo i grandissimi successi di “Apnea” e “Femme Fatale”, la cantante salentina torna con un nuovo potentissimo singolo dal titolo “HANGOVER” in coppia con Baby Gang.

Emma Marrone ci manda in Hangover col nuovo singolo: testo e significato

E’ uscito da venerdì 20 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali HANGOVER, il nuovo singolo di Emma Marrone feat Baby Gang. Dopo le collaborazioni con Tony Effe, Lazza, Fibra e Olly, Emma ha deciso di puntare su uno dei giovani rapper del momento con un up tempo destinato a scalare le classifiche. Proprio come quando si eccede con l’alcool andando in hangover, ossia i postumi di una sbornia, la protagonista della canzone parla di una storia d’amore finita, ma che ha lasciato i segni. Un amore passionale e travolgente quello cantato da Emma: «mi fai quasi ridere come quando ci volevamo fino all’hangover», ma che oramai è finito lasciandola sola «dentro questa stanza buia, Vuota, ma piena di te» con la paura di stare sola.

Anche Baby Gang rappa la solitudine e l’assenza della persona amata: «quante volte ho passato quelle notti insonni, quante volte ti ho promesso che sarò il tuo hombre, ma non vedo più al buio le nostre ombre» lasciandosi andare alla nostalgia di un sentimento che oramai è finito – «tutte le volte che non risponde, forse dorme o è in hangover».

HANGOVER, il testo di Emma e Baby Gang

Dentro questa stanza buia

Vuota, ma piena di te

Penso che ho quasi paura

Di stare sola con me

E mi manca l’aria

E mi manca andare sulla moto in due con il temporale

Ma che mi manchi a fare?

Non mi manchi tu, ma mi manca il cane

E tu non mi vuoi credere, pensi sia impossibile

Mi fai quasi ridere

Come quando ci volevamo fino all’hangover

Come La La Land, ballavamo sotto un lampione

Tu che mi fai sentire

Una lama sottile

Mi hai fatto a metà il cuore e l’hai deciso te

Che bella brutta fine

Sdraiati sulle spine

Se non lo chiami “amore”, allora che cos’è?

Se poi mi manca l’aria, l’aria

Perché mi manca l’aria, l’aria

Che bella brutta fine

Odiarsi sottovoce

Se non lo chiami “amore”, allora che cos’è? (Che cos’è?)

Non mi fido degli uomini, né delle donne

Quante volte ho passato quelle notti insonni

Quante volte ti ho promesso che sarò il tuo hombre (Eh)

Ma non vedo più al buio le nostre ombre (Ah-ah-ah)

Tutte le volte che non risponde (Eh)

Forse dorme o è in hangover

Forse è in spiaggia a prendere il sole

O a ballare questa canzone (Ah)

Dimmi solo quando e dove (Dove, eh)

Sono sotto casa, piove (Piove)

Ti aspetto dalle nove (Nove)

Ma tu ti trovi altrove

Sono sotto la cassa, baila

Bailo in disco, un passamontagna

Passaporto, parto per Malta

Sono solo, non con un’altra

Come quando ci volevamo fino all’hangover (Fino all’hangover)

Come La La Land, ballavamo sotto un lampione (Sotto un lampione)

Tu che mi fai sentire

Una la lama sottile

Mi hai fatto a metà il cuore e l’hai deciso te

Che bella brutta fine

Sdraiati sulle spine

Se non lo chiami “amore”, allora che cos’è?

Se poi mi manca l’aria, l’aria

Perché mi manca l’aria, l’aria

Che bella brutta fine

Odiarsi sottovoce

Se non lo chiami “amore”, allora che cos’è?

Emma Marrone, le canzoni di SOUVENIR Extended Edition: da novembre il tour

La riedizione di SOUVENIR Extended Edition di Emma Marrone, in uscita per Capitol/Universal Music dal 4 ottobre, segna il ritorno della cantante dopo un’estate da record. L’album è una riedizione arricchita con 6 canzoni inedite, tra cui il primo singolo HANGOVER. Ecco la tracklist del disco SOUVENIR Extended Edition: APNEA, HANGOVER (feat. Baby Gang), VITA LENTA, PRETAPORTER, FRENCH RIVIERA, LACRIME, FEMME FATALE, CENTOMILA, INIZIAMO DALLA FINE, AMORE CANE (feat. Lazza), MEZZO MONDO, INTERVALLO, SENTIMENTALE, CARNE VIVA, CAPELLI CORTI, INDACO e TAXI SULLA LUNA (con Tony Effe).

Non solo, Emma dopo il grande successo riscosso lo scorso autunno nei club e quest’estate nei più importanti festival italiani, è pronta a tornare dal vivo. Al via da novembre il tour live nei PALASPORT di Milano, Roma e Bari per uno show unico che lascerà senza fiato.

Queste le date finora annunciate:

11 NOVEMBRE – MILANO – UNIPOL FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO