Buone notizie per Emma Bonino che è finalmente guarita dal tumore. A rivelarlo è la senatrice, ospite nella puntata di martedì 10 ottobre 2023 di ‘Belve‘. A Francesca Fagnani, Emma Bonino ha ripercorso la sua carriera politica e raccontato aneddoti della sua vita privata. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Emma Bonino, anticipazioni dell’intervista a ‘Belve‘

Ancora un’ospite d’eccezione per ‘Belve‘, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2: nella puntata di martedì 10 ottobre ci sarà Emma Bonino. Sulle pagine social sono state diffuse alcune anticipazioni su quello che vedremo in onda.

La leader dei radicali ha dichiarato di aver sempre avuto ambizione in campo politico e ha sorpreso la Fagnani con una buona notizia riguardo il suo stato di salute:

“Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo… anzi, vi voglio dare una buona notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato ospite non voluto se ne è andato”.

La conduttrice, tra gli applausi del pubblico, ha risposto: “Questa è una bellissima notizia, la più bella raccolta in questo programma in questi anni“.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, Emma Bonino ha raccontato anche della sua infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese e dell’aborto che la spinse poi a militare nel Partito Radicale. Non poteva mancare una domanda su Marco Pannella e sul loro rapporto che aveva subito un brusco stop: “È stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto“.

