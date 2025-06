Nel film “Follemente” di Paolo Genovese, Emanuela Fanelli è una delle emozioni che si muovono nella mente di Pilar Fogliati. Un ruolo quello di Trilli che l’attrice ha portato sul grande schermo con grande ironia. Proprio “Follemente” ha conquistato un riconoscimento importante alla cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento come migliore commedia.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva ad Emanuela Fanelli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Emanuela Fanelli. L’attrice, simpaticissima, ha commentato ai nostri microfoni il risultata straordinario ottenuto dal film al box office: “Siamo molto contenti ed è bello sapere che il pubblico si è divertito così tanto. Quando poi un film va così bene è perché ci sono persone che escono dal cinema e fanno il passaparola con amici e familiari. Aver fatto parte di questo film è una gioia”.

Emanuela Fanelli è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo l’esordio in tv con Valerio Lundini, la Fanelli ha raggiunto il successo grazie al film “C’è ancora domani” e poi con la partecipazione alle serie “Call my agent” e “No Activity”. Quando le chiediamo se abbia sofferto della sindrome dell’impostore, risponde: “Non lo voglio dire perché negli ultimi anni lo dicono tutti anche persone che non sono particolarmente acute. Sono stata molto fortunata negli ultimi anni e speriamo continui così”.

Intanto, durante una delle puntate del programma “Splendida cornice”, era diventato virale lo scambio di battute con Carlo Conti. Il conduttore aveva spiazzato la Fanelli chiedendole di condurre con lui il prossimo Festival di Sanremo. In effetti, nel curriculum della Fanelli manca solo il Festival di Sanremo. L’attrice ai nostri microfoni ha dichiarato: “Quella era una bella gag che mi ha fatto fare Geppi Cucciari per cui io poi l’ho insultata. Ho pensato “non me la fate dire questa cosa” ma non l’ho detto perché non volevo sembrare mitomane. E invece eccoci qui. In bocca al lupo a chi farà Sanremo. Vedremo”.