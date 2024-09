E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro. Ecco in anteprima gli ospiti, le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 10 settembre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 10 settembre 2024

Martedì 10 settembre 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con la seconda puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata il dibattito politico sulla vicenda che ha coinvolto l’ormai ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In studio per una intervista esclusiva Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice ed amante di Sangiuliano coinvolta nello scandalo anche se sui social si è difesa dicendo: «oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo».

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di “E’ sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer che si occupa anche di temi economici e sociali. Tra questi l’inchiesta sul mondo delle case: oramai sono sempre più gli italiani che non riescono a pagare il fitto e vengono sfrattati. Spazio poi al boom dei mini-alloggi venduti o affittati a caro prezzo soprattutto nelle grandi città. Infine un approfondimento sugli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e della tropicalizzazione del nostro Paese, diviso tra forti nubifragi al Nord e la preoccupante siccità del Sud e delle Isole.