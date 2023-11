E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer torna in diretta su Rete 4 con una nuova puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi, gli argomenti e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, martedì 7 novembre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 7 novembre 2023

Martedì 7 novembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Come sempre in diretta la giornalista e conduttrice è pronta a trattare temi di strettissima attualità con un confronto diretto con grandi ospiti ed esponenti del mondo della della politica, del giornalismo e della cultura.

Tra i temi della puntata di stasera il conflitto in Medio Oriente. Cosa sta succedendo? Spazio agli ultimi aggiornamenti direttamente da Gaza dopo che l’esercito di Israele annuncia di voler circondare Gaza City. Gli effetti della guerra cominciano a farsi sentire in tutto il mondo. Dopo alcuni attentati terroristici, in Europa aumentano anche gli atti di antisemitismo. Quali saranno gli sviluppi del conflitto e le ripercussioni sullo scenario internazionale?

È sempre Cartabianca, ospiti: torna Mauro Corona

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di E’ sempre Cartabianca di martedì 7 novembre 2023 si discuterà anche della sanità italiana. Un lungo approfondimento su un tema di primaria importante in un paese in cui la sanità pur essendo pubblica non è assolutamente al servizio del cittadino. La situazione è oramai fuori controllo in diversi pronto soccorso dove si registrano lunghe attese, super affollamenti e carenza di personale. Che fine hanno fatto i fondi previsti dalla manovra economica per tagliare le liste d’attesa?

In studio a discutere di questo e di tutti i temi della puntata: Andrea Scanzi, Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Concita De Gregorio e Francesca Barra. In apertura di puntata come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

