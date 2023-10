Bianca Berlinguer torna in diretta con un nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi della puntata di stasera, martedì 10 ottobre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: ospiti di martedì 10 ottobre 2023

Martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a raccontare tutti i temi e gli argomenti più caldi della settimana in ambito politico ed internazionale con la partecipazione di illustri ospiti. Al centro della puntata i terribili attacchi di Hamas contro Israele che hanno riacceso le tensioni in Medio Oriente. Le preoccupazioni sono tante e c’è già chi si domanda: quali saranno gli sviluppi e i risvolti di questa guerra che ha già provocato oltre mille morti?

Non solo, durante la puntata di stasera si tornerà a parlare anche della politica con la legge di bilancio 2023, ma anche del delicatissimo tema dell’immigrazioni. Come si stanno gestendo gli enormi flussi migratori in arrivo in Italia? E soprattutto quali sono gli interventi messi a punto dal Governo Meloni per per affrontare la situazione? Infine spazio anche ad un dibattito sulle recenti polemiche tra politica e magistratura.

È sempre Cartabianca, tra gli ospiti torna anche Mauro Corona

Non solo, durante la lunga diretta di martedì 10 ottobre 2023 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer si parlerà anche del cambiamento climatico. In Italia, come nel resto dell’Europa, l’estate non molla la prese con caldo anomalo e temperature bollenti e picchi di oltre 30 gradi in diverse zone del paese. Cosa bisogna fare per contrastare questo fenomeno che produce effetti a catena sull’ambiente, sull’economia e sulla salute umana?

Infine si parlerà anche della guerra in Ucraina. Durante la puntata si avvicineranno tantissimi ospiti del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo pronti a confrontarsi su tutti i temi di dibattito della puntata. Immancabile poi la presenza di Mauro Corona in apertura di puntata per il consueto “confronto” a distanza la padrona di casa Bianchina.

