È morto Chuck Norris, icona delle arti marziali e volto indimenticabile della serie cult “Walker, Texas Ranger”. L’attore aveva 86 anni.

Chuck Norris è morto, era ricoverato

Norris era stato ricoverato giovedì alle Hawaii. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia nella giornata di venerdì, attraverso una dichiarazione ufficiale. “Anche se desideriamo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”, si legge nel messaggio.

Campione di arti marziali prima di diventare una star del cinema e della televisione, Chuck Norris ha costruito una carriera che lo ha reso un simbolo dell’action americano. Il suo ruolo in “Walker, Texas Ranger” lo ha consacrato definitivamente nell’immaginario collettivo, trasformandolo in una vera e propria leggenda della cultura pop.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per milioni di fan in tutto il mondo.

“Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia”, prosegue il comunicato. “Ha vissuto la sua vita con fede, uno scopo e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno duraturo nella vita di tanti.”

La carriera dell’attore

La carriera di Chuck Norris è stata unica nel suo genere, iniziata nel mondo delle arti marziali dove conquistò numerosi titoli come campione di karate, prima di approdare al cinema negli anni ’70.

Dopo i primi ruoli accanto a Bruce Lee, con cui combatté nel celebre film L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, Norris divenne uno dei volti più riconoscibili del cinema action americano tra gli anni ’80 e ’90.

Il successo proseguì in televisione con la serie Walker Texas Ranger, che lo rese una vera icona globale, grazie al suo personaggio di ranger inflessibile e giusto. Parallelamente, la sua immagine è diventata un fenomeno pop, alimentato anche da meme e citazioni ironiche che ne hanno rafforzato lo status leggendario.