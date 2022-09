Al Filming Italy Best Movie ha vinto il premio come personaggio rivelazione dell’anno. Dopo il grande successo del Festival di Sanremo, Drusilla Foer è arrivata al Festival del Cinema di Venezia. Bagno di folla per la Foer che è stata disponibile con fan e fotografi. Ironica e sprezzante, Drusilla Foer si è rivelata una bellissima scoperta televisiva tanto che in molti vorrebbero rivederla sul palco dell’Ariston come unica conduttrice. Lei al momento non ci pensa anche se l’idea non le dispiace affatto.

Intervista a Drusilla Foer

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Drusilla Foer a cui abbiamo chiesto innanzitutto quale importanza abbia avuto per lei questo riconoscimento: “Ho sempre paura della gufata. Quest’anno è andato particolarmente bene, è stato un anno generoso per il mio lavoro e ho provato tantissime emozioni. Sono stata riempita di affetto da parte del pubblico. Spero di essere messa ancora in condizione di poter fare quello che mi piace e che piace al pubblico. Non sono molto vorace. Alla mia età si cerca di fare poco ma bene”.

Al Festival di Sanremo, Drusilla Foer ha avuto la sua consacrazione. Sono in tanti a sperare di rivederla su quel palco e non come co-conduttrice di una serata. Alla nostra domanda se le piacerebbe calcare di nuovo il palco dell’Ariston come unica conduttrice risponde: “Una fatica. Se mi chiedono di farlo, lo faccio. Quando si è fatta una cosa così piacevole non so se abbia senso rifarla un’altra volta. Sono grata alla Rai, ad Amadeus che è un professionista con cui ho lavorato molto bene, una persona molto competente. Mi ha fatto bene lavorare accanto a lui. Unica conduttrice però direi che non serve”.

Quell’esperienza al Festival di Sanremo è stata il passpartout per altre opportunità. La Rai ha deciso di affidarle la conduzione dell’Almanacco del giorno dopo su Raidue. Dopo alcune settimane di messa in onda il programma è stato sospeso o meglio rimandato a data da destinarsi. Quando tornerà in onda? La trasmissione potrebbe tornare in onda a dicembre con un nuovo ciclo di puntate.

A tal proposito Drusilla Foer ha spiegato: “Sono molto soddisfatta. Non sempre mi dico che sono brava e invece in questo programma mi sono fatta i complimenti da sola. Era difficile perché da 6 minuti siamo passati a 35 minuti. Sono stata fortunata perché la rete mi ha dato una libertà totale. Spero di rifarlo, ora vediamo”.

In conclusione, abbiamo chiesto a Drusilla se ci sia un film in particolare che vorrebbe vedere al Festival del Cinema di Venezia. La Foer con a sua solita ironia ha risposto: “Amo andare al cinema. In genere non vado alle prime delle mostre e se mi invitano ci vado per salutare le persone che conosco ma poi ritorno a godermela da sola. Sono venuta qui per ritirare il premio e mi ha fatto piacere ritrovare alcuni amici e conoscerne nuovi. Il cinema me lo godo da individualista”.

Video intervista a Drusilla Foer