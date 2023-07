Drag Race Italia 2023 torna con tantissime novità. La nuova edizione, in fase di registrazione, sarà disponibile sul canale Paramount+ dopo essere stata cancellata da Discovery+. Per l’edizione 2023 due new entry in giuria, mentre circolano già i nomi dei papabili concorrenti pronti a sfidarsi.

Drag Race Italia 3, la nuova giuria

Tutto pronto per la terza stagione di Drag Race Italia, il programma è basato sul format del programma statunitense RuPaul’s Drag Race. Proprio come accade nella versione originale, le concorrenti devono mostrare le loro doti d’intrattenitrici cimentandosi in varie sfide. In giuria ritroveremo Priscilla e Chiara Francini, confermato per il terzo anno consecutivo, ma anche della new entry. Dopo l’uscita di Tommaso Zorzi, il format ha puntato su Paola Iezzi del duo musicale di Paola e Chiara, reduce da un 2023 di “furore”.

La cantante entusiasta ha condiviso un post sui social: “ready to sissy that walk! Mi scoppia scoppia mi scò il cuore nel dirvi che sarò tra i giudici della nuova edizione di @dragraceitalia.official insieme a quelle due icone di @chiarafrancini e @paolocamilli e ovviamente la queen delle queen @priscilla_drag! Ci vediamo presto su @paramountplusit, e no, non preoccupatevi, non sarò parca con i glitter!”. Infine in giuria anche Paolo Camilli, l’influencer e attore protagonista della seconda stagione di The White Lotus.

Drag Race Italia 2023, concorrenti e quando inizia

Ma chi saranno le concorrenti della terza stagione di “Drag Race Italia“? Stando al sito Reddit/SpoiledDragRace da sempre informatissimo sul mondo RuPaul’s Drag Race, nel cast di Drag Race Italia 3 dovrebbe esserci Melissa Bianchini, prima artista transgender a partecipare al franchise italiano.Tra i papabili concorrenti segnaliamo anche: Atomika, Aurora Lightning, Sypario, Sissy Lea e Leila Yarn. E ancora dal mondo Muccassassina: Lina Galore, La Sheeva e Silvana Della Magliana. Dal Red di Bologna Morgana Cosmica, mentre da Milano La Prada. Infine nel cast anche: Amy Krania e Vezirja.

L’appuntamento con Drage Race Italia 3 è da lunedì 18 settembre 2023 su Paramount+!