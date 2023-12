Grande attesa per Don Matteo 14. Dopo l’addio di Terence Hill, impareremo a conoscere meglio il nuovo prete di Spoleto, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Scopriamo insieme alcune curiosità dal set.

Don Matteo 14: cast e quando in tv

Don Matteo, serie televisiva prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è arrivata alla quattordicesima stagione. Anni in cui i telespettatori si sono affezionati a Don Matteo (Terence Hill). Ora però c’è Don Massimo che è pronto, con le sue storie, a tenere col fiato sospeso il pubblico da casa. Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato alcune novità e curiosità dal set di Don Matteo 14 che si sta girando tra Formello (la canonica è stata ricostruita negli studi della Lux Vide) e Spoleto (in provincia di Perugia).

Non tutti sanno che nel corridoio dello studio di posa sono stati sistemati alcuni pannelli con le immagini della città di Spoleto. Uno stratagemma che dà l’illusione di essere veramente lì. Le riprese si concluderanno il prossimo anno, nel mese di febbraio, mentre la messa in onda è prevista in primavera, sempre in prima serata su Rai 1.

Il protagonista della serie sarà Don Massimo che ormai si sta integrando alla perfezione nella sua nuova parrocchia. Accanto a lui ci saranno alcuni attori storici di ‘Don Matteo‘ come Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Nathalie Evalyne Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo) e Pietro Pulcini (il brigadiere Ghisoni). New entry saranno il piccolo Bart (interpretato da Francesco Baffi); il capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), il pubblico ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) e Giulia Mezzanotte (sorella di don Massimo, interpretata dall’attrice Federica Sabatini).

Cosa vedremo nella fiction

Gli episodi di questa 14esima stagione si concentreranno su Diego e la sua ex Vittoria. Il capitano dei carabinieri vuole riconquistare la donna che però si sta per sposare con un altro uomo. Mentre Giulia nasconde un segreto riguardo il suo passato e avrà un rapporto di odio e amore proprio con Diego. A portare luce sul set ci penserà Bart, un bambino affetto della sindrome di down che scalderà i cuori di chi gli sta vicino.