Il conto alla rovescia è già iniziato, e dall’8 settembre la seconda stagione di Domina arriverà sulla piattaforma Now TV. La serie è un dramma epico e al tempo stesso un racconto estremamente contemporaneo, per una grande coproduzione internazionale girata presso i Cinecittà Studios di Roma, in otto episodi che seguono la scalata della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla interpretata dall’attrice Kasia Smutniak.

Domina 2, trama

La 2° stagione di Domina racconta la lotta per il controllo dell’Impero Romano – e della famiglia imperiale di Roma – vista da una inedita prospettiva femminile. Nella prima stagione abbiamo visto Livia Drusilla – figlia dell’importante famiglia dei Claudii – tornare a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato.

Con la seconda stagione vedremo Drusilla che – dopo essere arrivata in cima a un impero ormai frammentato e a una dinastia alquanto disfunzionale – dovrà lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio, anche per fare in modo che sia uno dei suoi figli a sedersi sul trono, mentre nuovi e vecchi rivali le contendono la posizione, in un mondo in cui è impossibile sapere di chi fidarsi.

Ambientata durante il regno di Augusto – primo imperatore romano – Domina viene raccontata attraverso il punto di vista di sua moglie Livia Drusilla. La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, in un viaggio iniziato con l’esilio, la “prima femminista della storia” fa ritorno a Roma, determinata a riconquistare quel che le è stato sottratto. Drusilla riuscirà brillantemente nel suo intento – sposando l’uomo che le aveva tolto tutto – e finirà per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

Cast di Domina 2

Tra i volti già presenti nella prima stagione ritroviamo sul set – oltre a Kasia Smutniak:

Matthew McNulty – Gaio Giulio Cesare

Liah O’Prey – Julia

Ben Batt – Agrippa

Ewan Horrocks – Druso

Claire Forlani – Ottavia

Darrell D’Silva – Pisone

Christine Bottomley – Scribonia

Alais Lawson – Marcella

Tre invece sono le new entry che saliranno sul set di Domina 2:

Benjamin Isaac che interpreterà Tiberio, figlio maggiore di Livia, traumatizzato da oscuri ricordi della sua infanzia

che interpreterà Tiberio, figlio maggiore di Livia, traumatizzato da oscuri ricordi della sua infanzia David Avery che vestirà i panni del giovane e ambizioso aristocratico Domitius, da poco entrato a far parte della famiglia di Gaio grazie al matrimonio con la figlia di Ottavia, Anton

che vestirà i panni del giovane e ambizioso aristocratico Domitius, da poco entrato a far parte della famiglia di Gaio grazie al matrimonio con la figlia di Ottavia, Anton Joelle che nei nuovi episodi sarà Vipsania, la figlia di Agrippa, che si rifiuta di partecipare ai consueti giochi di potere che fanno parte della vita aristocratica romana

