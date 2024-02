Mara Venier ci farà compagnia con la ventunesima puntata di Domenica In, in onda il 4 febbraio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 4 febbraio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventunesima puntata di Domenica In? Quando mancano appena due giorni all’inizio del Festival di Sanremo, Mara Venier si collegherà direttamente con Amadeus. Il conduttore sarà al teatro Ariston per dare alcune anticipazioni e curiosità sulla 74esima edizione della kermesse musicale.

A seguire, come nelle precedenti puntate, ci sarà un talk con i cantanti che hanno fatto la storia del Festival. Essi si esibiranno con le canzoni che nel corso degli anni hanno presentato sul palco dell’Ariston. Ospiti della ventunesima puntata saranno Fausto Leali, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Wilma Goich, Michele, Mal. Marino Bartoletti interverrà in qualità di opinionista. Tra le sorprese, anche il cantante italo-americano Alfio Bonanno che canterà ‘Il Mondo’, celebre brano del 1965 di Jimmy Fontana. Ospite anche Filippo Graziani, figlio dell’indimenticabile Ivan Graziani, che allieterà il pubblico da casa e quello presente in studio con la sua interpretazione del brano ‘Lugano Addio’.

Spazio al cinema con Maria Sole Tognazzi

Ci sarà spazio anche per il cinema. A Domenica In interverrà la regista Maria Sole Tognazzi per presentare il film ‘Dieci Minuti’, uscito nelle sale cinematografiche il 25 gennaio scorso e molto apprezzato da pubblico e critica.