Mara Venier ci farà compagnia con la ventinovesima puntata di Domenica In, in onda il giorno di Pasqua, cioè il 31 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 31 marzo 2024: ospiti e anticipazioni della 29esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventinovesima puntata di Domenica In? Grande protagonista della puntata di Pasqua sarà Gianna Nannini che interverrà per presentare il suo nuovo album ‘Sei nell’anima’. Inoltre si esibirà in alcuni dei suoi successi, da “Io voglio te” a “Silenzio”. Mara Venier ci farà compagnia in questo giorno di festa dove non mancheranno i momenti comici con gli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele che presenteranno il loro nuovo film dal titolo ‘Un mondo a parte’. In studio ci sarà anche il regista Riccardo Milani ed alcuni bambini protagonisti del film. Per la musica, avremo Sal Da Vinci che canterà “Vera”, un suo successo del 1994 con il quale vinse il ‘Festival Italiano di Musica’.

Francesca Fagnani da Mara Venier

Francesca Fagnani sarà ospite a Domenica In per dare alcune anticipazioni sulla nuova edizione di ‘Belve‘. La prima puntata andrà infatti in onda il 2 aprile 2024 in prima serata su Rai2 e la giornalista intervisterà tre ospiti che fanno parte del mondo dello spettacolo e della politica. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in studio ci saranno Franco e Andrea Antonello, Nico Acampora fondatore di ‘PizzAut’ che racconteranno le loro storie. Ospiti anche Don Antonio Mazzi, in collegamento dalla Comunità Exodus dell’Isola d’Elba, e il cantautore Manuel Pia che si esibirà con il brano “I bambini delle fate”.