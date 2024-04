Mara Venier ci farà compagnia con la trentaduesima puntata di Domenica In, in onda oggi, 21 aprile 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 21 aprile 2024: ospiti e anticipazioni della 32esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della trentaduesima puntata di Domenica In? La puntata sarà dedicata al ricordo di Walter Chiari in occasione del centenario della sua nascita. Walter Michele Armando Annicchiarico nacque infatti l’8 marzo del 1924 e in studio sarà presente il figlio Simone Annicchiarico, autore del libro ‘100% Walter’. Insieme a lui ci sarà il co-autore Michele Sancisi, Candida Morvillo, Enrica Bonaccorti e Patrizia Caselli.

Spazio poi alla musica con la presenza de i Negramaro che si esibiranno con il nuovo singolo “Luna piena”, in uscita in questi giorni. Verrà proposto anche il brano “Ricominciamo tutto”, presentato al ‘Festival di Sanremo 2024’ con il quale hanno ottenuto la 19esima posizione. E ancora direttamente dall’ultima edizione della kermesse musicale, sarà la volta di Big Mama che racconterà di com’è cambiata la sua vita negli ultimi mesi. La cantante presenterà il suo ultimo singolo “Cento occhi”, si esibirà sulle note di “La rabbia non ti basta” e svelerà l’emozione provata durante il discorso all’Onu contro il bullismo e il body shaming.

Vittoria Puccini presenta Confidenza

E ancora, ospite di Mara Venier è la scrittrice Barbara Alberti che interverrà per presentare il suo ultimo libro ‘Tremate tremate’. Mentre l’attrice Vittoria Puccini presenterà il suo nuovo film ‘Confidenza’, per la regia di Daniele Luchetti. La pellicola sarà al cinema dal 24 aprile e vede come protagonista anche Elio Germano.