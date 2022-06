Ultimo imperdibile appuntamento con la Domenica in di Mara Venier che oggi saluta il suo pubblico per ritrovarlo a settembre, dopo la consueta pausa estiva. Quali sono le anticipazioni? E quali sono gli ospiti, i temi e gli argomenti di questa ultima puntata del 5 giugno 2022? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi, e argomenti dell’ultima puntata del 5 giugno 2022

Domenica 5 giugno alle ore 14 su Rai1, subito dopo il TG1 della 13. 30 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma Mara Venier condurrà l’ultima puntata di questa stagione di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della tv di stato.

Domenica In, trentottesima e ultima puntata chiude un po’ prima

Mara Venier, il 5 giugno 2022 entrerà per l’ultima volta nella casa degli italiani per condurre l’ultimo appuntamento stagionale di Domenica In che chiuderà un po’ prima – alle ore 15.50 – per dare la linea ad uno speciale del TG1 sulla Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (il ‘Platinum Jubilee Pageant’).

Domenica In: chi sono gli ospiti di questa ultima puntata?

Ultima imperdibile puntata con la presenza in studio di Bobby Solo che torna a Domenica In per una grande festa in musica! Il cantante, sarà il “cerimoniere” della rubrica “Canzone a Richiesta” dedicata principalmente al suo mentore, Elvis Presley.

Sempre per il mondo della sette note arriva poi Fabrizio Moro per presentare il suo nuovo singolo, “Oggi” insieme alla sua band. Poi arriva Ermal Meta con cui canterà il pezzo che vinse il Festival di Sanremo nel 2018.

Ermal Meta presenterà anche il suo libro “Domani e per sempre” Un romanzo che racconta la storia di un ragazzo che vive sulla sua pelle le brutture della guerra.

Spazio dedicato alla musica nell’ultima puntata di Domenica In del 5 giugno 2022

Ancora musica per l’ultima puntata di Domenica In: in collegamento il cantautore Cesare Cremonini e sempre per il mondo delle sette note, torna da Zia Mara, Francesco Gabbani con la sua band. Ascolteremo “Volevamo essere felici” e ancora “Spazio tempo”.

Ed inoltre, ospite in studio Andrea Sannino con Franco Ricciardi per presentare il nuovo brano “Te voglio troppo bene” ed il grande Bruno Venturini con un classico come “Reginella”.

Insomma, una puntata piena di musica e di divertimento in compagnia della zia degli italiani che, chiuderà un’edizione d’oro – sotto il profilo degli ascolti – pronta quindi a tornare a settembre per la stagione 2022/2023 che vedrà nuovamente al timone Mara Venier.

Appuntamento quindi domenica 5 giugno 2022 alle ore 14 su Rai1 per l’ultima imperdibile puntata di Domenica In, con Mara Venier.